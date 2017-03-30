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  • Петиция о лишении Тимощука звания почетного гражданина Луцка набрала нужное количество голосов за шесть дней

Петиция о лишении Тимощука звания почетного гражданина Луцка набрала нужное количество голосов за шесть дней

30 марта 2017, 15:49
47

16 марта экс-капитан «Зенита» и сборной Украины Анатолий Тимощук вступил в должность помощника главного тренера петербургского клуба Мирчи Луческу.

На сайте единой системы городских петиций Украины появилось предложение лишить Тимощука звания почетного гражданина Луцка в связи с возмущением жителей, вызванным сотрудничеством специалиста с российским клубом. За шесть из предоставленных 14 дней документ собрал 302 из 300 необходимых подписей.

Тимощук выступал за сборную Украины с 2000 по 2016 год. Хавбек забил четыре гола в 144 матчах.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Украина Зенит Тимощук Анатолий
Комментарии (47)
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FanatSerj
1490878434
302 дебила на 200 тысяч населения, в принципе даже мало.
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Flydis
1490878447
Ебанулись совсем.
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Amalyy912
1490878537
заодно провели перепись идиотов!!!
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Psih86
1490879340
Да куда же они катяться,идиоты.Я столько людей знаю с Украины,со многими общаюсь,которые живут у нас давно,всегда считал Украину братским народом...А сейчас мне просто их жаль,кроме как пожалеть их ни чего не остается:-(...
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порт
1490879387
Страна не пуганных больных.
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BAIv
1490879797
всего 302 подписи???? сколько гривен за подпись давали? а если расстрелять сколько надо набрать?
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firs04
1490880027
Ой балбесы! Пока это поколение идиотов не вымрет, у этого народа будущего нет
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Тяп-Ляп.
1490880484
Эта жЫ какелы,а они фсе пидары.
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Мары
1490905713
Не знаю когда, но когда нибудь до хохлов дойдёт, что они натворили.Хотя уже сейчас некоторые начинают задавать правильные вопросы.Но это пока семечки.Плоды и прозрение наступит чуть позже, а пока пусть мракобесием занимаются, памятники валят, своих бывших политиков валят, все связи рушат.Понимание происходящего придёт позже, вслед за революционной необходимостью.
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Protosser
1490954045
Господи, что за идиотский народ. Самое досадное - там есть нормальные люди. Но из-за таких опарышей - ко всем украинцам складывается негативное отношение.
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