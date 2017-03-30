Петиция о лишении Тимощука звания почетного гражданина Луцка набрала нужное количество голосов за шесть дней

16 марта экс-капитан «Зенита» и сборной Украины Анатолий Тимощук вступил в должность помощника главного тренера петербургского клуба Мирчи Луческу.

На сайте единой системы городских петиций Украины появилось предложение лишить Тимощука звания почетного гражданина Луцка в связи с возмущением жителей, вызванным сотрудничеством специалиста с российским клубом. За шесть из предоставленных 14 дней документ собрал 302 из 300 необходимых подписей.

Тимощук выступал за сборную Украины с 2000 по 2016 год. Хавбек забил четыре гола в 144 матчах.