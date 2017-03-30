Вернблум думает только о чемпионстве

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум заявил, что в команде думают только о чемпионстве, пока на него есть шансы. После 20 туров ЦСКА располагается на второй строчке в турнирной таблице. На счету армейцев 39 очков. Отставание от лидирующего «Спаратка» составляет шесть очков.

— Чемпионство – по-прежнему задача ЦСКА на сезон?

— Конечно! На позапрошлой неделе мы уверенно обыграли «Терек» и сократили отставание. ЦСКА до сих пор в чемпионской гонке, почему нет?

— Будет ли второе место хорошим результатом?

— У нас есть шанс занять первое, так что мой ответ – нет! Конечно, не все зависит от нас, но мы будем ждать ошибок конкурентов и набирать свои очки.