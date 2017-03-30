Моуринью оценил шансы на покупку Неймара

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не видит вариантов для покупки нападающего «Барселоны» Неймара.

«Мой принцип заключается в том, чтобы объективно смотреть на то, что могу получить во время работы. В случае со слухами о покупке Неймара – это абсурд. Такой клуб, как «Барселона», не захочет и не станет его терять.

Месси? Лионель все еще молод, и впереди у него годы великолепной карьеры, но ему уже почти 30 лет. Неймар будет главной звездой «Барселоны» после него. Думаю, подписание контракта с Неймаром равносильно проникновению в сейф. Все это выглядит действительно невозможным», – приводит слова Моуринью ESPN Brasil.

Ранее сообщалось, что руководство «Манчестер Юнайтед» готово выплатить за Неймара 200 миллионов евро отступных.