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  • Бразилия стала первой сборной, обеспечившей приезд в Россию на ЧМ-2018

Бразилия стала первой сборной, обеспечившей приезд в Россию на ЧМ-2018

29 марта 2017, 08:42
13

Сборная Бразилии, которая сегодня крупно обыграла Парагвай в мате отборочного цикла чемпионата мира-2018, обеспечила себе выход в финальную часть турнира. Таким образом, южно-американская команда стала первой сборной, квалифицировавшейся на чемпионат мира.

В 14 турах Бразилия одержала 10 побед при одном поражении, набрав 33 очка. За четыре тура до конца оставшиеся три места, гарантирующие попадание на ЧМ-2018 от Южной Америки, занимают Колумбия, Уругвай и Чили. На пятой строчке идет Аргентина. В случае сохранения такого расклада вещей, последним придется играть стыковые матчи с представителем Океании.

Источник: Goal.com
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Бразилия
Комментарии (13)
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Чеба
1490766464
Пацаны ваще ребята! Чётко! Могёте)
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Munez89
1490767003
Ну не у Чили не у Аргентины или Уругвая не будет проблем в стыковых матчах, с ребятами из зоны Океании.Поэтому все эти 5 сборных, поедут на ЧМ))
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panmon
1490767099
Россия была первой кто отобрался... Бразильцы молодцы конечно
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ПФК ЦСКА Моscow
1490767300
наши все равно раньше попали на ЧМ)))
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Александр ЗА
1490768280
Это хорошо
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Cosh18
1490776210
милости просим)
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Urry
1490779251
как же без них
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СОКОЛ САРАТОВ
1490779410
это радует
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Zenit-84
1490783955
кто бы сомневался с Бразилией...
Ответить
ЖОРРО
1490897165
Хочется увидеть сильную Бразилию на наших полях...))
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