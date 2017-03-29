Бразилия стала первой сборной, обеспечившей приезд в Россию на ЧМ-2018

Сборная Бразилии, которая сегодня крупно обыграла Парагвай в мате отборочного цикла чемпионата мира-2018, обеспечила себе выход в финальную часть турнира. Таким образом, южно-американская команда стала первой сборной, квалифицировавшейся на чемпионат мира.

В 14 турах Бразилия одержала 10 побед при одном поражении, набрав 33 очка. За четыре тура до конца оставшиеся три места, гарантирующие попадание на ЧМ-2018 от Южной Америки, занимают Колумбия, Уругвай и Чили. На пятой строчке идет Аргентина. В случае сохранения такого расклада вещей, последним придется играть стыковые матчи с представителем Океании.