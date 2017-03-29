Отбор к ЧМ-2018. Поражение от Перу стало третьим подряд для Уругвая, Венесуэла на выезде уступила Чили

Сборная Уругвая в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 на выезде оказалась слабее команды Перу – 1:2. Стоит отметить, что это поражение стало третьим подряд в отборочном цикле для Уругвая. Они опустились на третье место в турнирной таблице. Отставание от лидирующей Бразилии составляет теперь десять очков.

В параллельном матче сборная Чили обыграла команду Венесуэлы.

Отбор к ЧМ-2018. КОНМЕБОЛ. 14-й тур

Перу – Уругвай – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Санчес, 30; 1:1 – Герреро, 35; 2:1 – Флорес, 62.

Чили – Венесуэла – 3:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Санчес, 4; 2:0 – Паредес, 7; 3:0 – Паредес, 22; 3:1 – Рондон, 62.

Нереализованный пенальти: Санчес (Чили), 77 (вратарь)

Календарь отбора к ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)

Турнирная таблица к ЧМ-2018 (КОНМЕБОЛ)