Отбор к ЧМ-2018. Аргентина без Месси проиграла Боливии

В матче 14-го тура отборочного раунда к ЧМ-2018 Аргентина в отсутствии своего лидера Лионеля Месси, дисквалифицированного на четыре игры, не смогла ничего противопоставить Боливии.

Счет был открыт на 31-й минуте встречи усилиями Арсэ. А спустя семь минут после начала второго тайма Морено удвоил преимущество боливийцев, установив окончательный результат.

Отбор ЧМ-2018. Южная Америка. 14-й тур

Боливия – Аргентина – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Арсэ, 31; 2:0 – Морено, 52.

Календарь отбора к ЧМ-2018 (Южная Америка)

Турнирная таблица к ЧМ-2018 (Южная Америка)