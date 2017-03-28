Юрист: «Еременко так и не получил от УЕФА мотивировочную часть по своей апелляции»

Юрист Юрий Зайцев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Романа Еременко, заявил, что УЕФА до сих пор не предоставила мотивировочную часть по решению дисциплинарного комитета, отклонившего апелляцию игрока. Напомним, футболист получил дисквалификацию на два года из-за найденных в допинг-пробе следов кокаина и его метаболитов.

«Мы все еще не получили мотивировочную часть от УЕФА. Сами не знаем, когда это произойдет. Ждем», – заявил Зайцев.

Сообщается, что после получения мотивировочной части футболист сможет обжаловать дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. 13 марта в УЕФА заявили, что мотивировочная часть будет отправлена в течение недели.