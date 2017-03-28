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  • Юрист: «Еременко так и не получил от УЕФА мотивировочную часть по своей апелляции»

Юрист: «Еременко так и не получил от УЕФА мотивировочную часть по своей апелляции»

28 марта 2017, 15:42
6

Юрист Юрий Зайцев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Романа Еременко, заявил, что УЕФА до сих пор не предоставила мотивировочную часть по решению дисциплинарного комитета, отклонившего апелляцию игрока. Напомним, футболист получил дисквалификацию на два года из-за найденных в допинг-пробе следов кокаина и его метаболитов.

«Мы все еще не получили мотивировочную часть от УЕФА. Сами не знаем, когда это произойдет. Ждем», – заявил Зайцев.

Сообщается, что после получения мотивировочной части футболист сможет обжаловать дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. 13 марта в УЕФА заявили, что мотивировочная часть будет отправлена в течение недели.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига ЦСКА Еременко Роман
Комментарии (6)
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Чеба
1490706319
Заработал, нюхнул, в отпуск, заработал, нюхнул, в отпуск! Романтика!
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Чеба
1490707118
ПАРНИ, а вы не знаете почему по ставкам деньги не переводятся?(здесь в конкурсе)
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4agaaa
1490707212
А на что он надеялся??? Или в качестве утешительного хотел килограммчик халявы?)))
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vladimir-7
1490708257
В УЕФА отсутствует мотивировочная часть решения дисциплинарного комитета. Тянут время, чтобы не возможно было обжаловать дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
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vladimir-7
1490772582
Нужно ещё раз сделать запрос в УЕФА.
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ArReal
1490798664
А что тут мотивировать - Сам опозорился и команду подставил...
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