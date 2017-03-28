Широков: «У Дзюбы проблемы со здоровьем. Играя сейчас, он рискует карьерой»

Бывший капитан сборной России Роман Широков прокомментировал тот факт, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба покинул расположение национальной команды. По словам Широкова, у российского форварда имеются проблемы со здоровьем, из-за которых он может выбыть на длительный срок.

«Я вообще никогда не слышал, чтобы Дзюба или кто-то из ребят говорил, что им не хочется играть за сборную. Зная Артема, могу с уверенностью сказать: если есть информация, что он не мог играть, значит, так оно и есть. Дзюба всегда с огромным желанием приезжает в сборную и играет.

Насколько я знаю, у него действительно есть проблемы и он вообще рискует своей карьерой, играя сейчас», – заявил Широков.

В нынешнем сезоне РФПЛ Дзюба забил восемь голов в 17 матчах.