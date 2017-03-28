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  • Широков: «У Дзюбы проблемы со здоровьем. Играя сейчас, он рискует карьерой»

Широков: «У Дзюбы проблемы со здоровьем. Играя сейчас, он рискует карьерой»

28 марта 2017, 11:47
7

Бывший капитан сборной России Роман Широков прокомментировал тот факт, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба покинул расположение национальной команды. По словам Широкова, у российского форварда имеются проблемы со здоровьем, из-за которых он может выбыть на длительный срок.

«Я вообще никогда не слышал, чтобы Дзюба или кто-то из ребят говорил, что им не хочется играть за сборную. Зная Артема, могу с уверенностью сказать: если есть информация, что он не мог играть, значит, так оно и есть. Дзюба всегда с огромным желанием приезжает в сборную и играет.

Насколько я знаю, у него действительно есть проблемы и он вообще рискует своей карьерой, играя сейчас», – заявил Широков.

В нынешнем сезоне РФПЛ Дзюба забил восемь голов в 17 матчах.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дзюба Артем Широков Роман
Комментарии (7)
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Чеба
1490692168
На кошке боли, на собачке боли, а у Дзюбы не боли)
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пряник929
1490693839
Лучше бы он пропустил матч с Арсеналом, одним грехом меньше было бы в его жизни
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alex1951
1490694452
Широки,ты прав... Больным не хрен делать в сборной,тем более за 1.5 года до акции. Так что,дорогой ты наш Дзюба-дуба - дуба не дай дуба....и совет напоследок от старого алкаша... Чем заболел ,тем и лечись Лечись там,где заболел... Кстати ,кто там у вас третьим был? Ты,Широкий ,а хто третий,Кокоша на Бентли.С пьяну по встречке? Д э эл бэ вы!
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Байкал-Сибирь
1490699163
У дзюбинье проблема с его кривыми ногами.ему надо было ехать в Европу в какой нибудь средненький клуб и чемпионат и уже отправили туда пробиваться и прогрессировать, но он как и его какош выбрали бабки.
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Диктор
1490702910
Он карьерой рискнул когда к бомжам переходил -и получил что заслуживает.
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vladimir-7
1490708476
Здоровья, Артёму Дзюбе!
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