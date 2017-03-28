Рамос: «Мбаппе в «Реале»? Для лучших игроков наши двери всегда открыты»

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Монако» Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

Ранее стало известно, что монегаски оценили 18-летнего форварда в 130 миллионов евро.

«Флорентино Перес не консультируется со мной по поводу трансферов, однако наши двери всегда открыты для лучших игроков. Если Мбаппе перейдет в «Реал», то мы тепло встретим его, как поступаем обычно и с другими футболистами. Но мне кажется, что говорить об игроках чужих клубов – неуважительно», – заявил Рамос.