Будущей зимой на «Фиште» могут провести матчи клубы РФПЛ

Клубы РФПЛ могут провести несколько игр на сочинском стадионе «Фишт» в период зимней паузы в сезоне-2017/18, заявил руководитель арены Олег Кравченко.

«Мы ведем переговоры с рядом команд, может быть проведем несколько матчей в зимний период. Нам же надо как-то зарабатывать деньги. Тогда будем этим заниматься и выстраивать так работу.

Стадион не подходит для РФПЛ, потому что там требуются заградительные сети на секторах, жесткое разделение. У нас такого нет, потому что соревнования под эгидой ФИФА не подразумевают разделение фанатских секторов.

На западной трибуне есть помещение с видеостеной с семью сотрудниками, которые перманентно осматривают весь стадион. Если они видят какое-то движение, камера моментально выхватывает провинившегося, а высокоскоростной принтер сразу распечатывает изображение высокого разрешения, на котором можно увидеть лицо нарушителя. Также есть два помещения для полиции и сотрудников ФСБ, которые на выходе могут задержать хулиганов», – сказал собеседник.

Напомним, первый футбольный матч на «Фиште» состоится во вторник, 28 марта, когда сборная России встретится с Бельгией в контрольном поединке. Летом нынешнего года на стадионе пройдут встречи Кубка конфедераций, а еще через год – матчи мирового первенства.