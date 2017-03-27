Один из раненых в Белграде болельщиков «Спартака» чувствует себя лучше, второй находится в стабильном состоянии

По информации rs-lat.sputniknews.com, болельщик «Спартака» Максим Бутрин, подвергшийся нападению в Белграде после товарищеской встречи с «Црвеной Звездой» (1:2), идет на поправку и скоро будет выписан из больницы. Его состояние на данный момент оценивается как удовлетворительное. Что касается второго фаната Павла Бодрова, которому в результате инцидента была удалена селезенка, он пока находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

Напомним, что после матча, состоявшегося в субботу, 25 марта, на троих болельщиков московского клуба в столице Сербии было совершено нападение. Один из них отделался незначительными ранами и получил необходимую медицинскую помощь не месте. Двое других получили ножевые ранения, вследствие чего были доставлены в больницу.

Ранее сообщалось, что полиция Сербии взяла под свой контроль расследование данного происшествия.