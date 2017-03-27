Канте выбирал между «Лестером» и «Марселем»

Полузащитник «Челси» Н`Голо Канте вспомнил 2015 год, когда он выбирал между переходом из «Кана» в «Лестер Сити» или «Марсель».

«За моей игрой следили в свое время одновременно «Марсель» и «Лестер». Тогда я думал, что лучше перейти в более сильный французский клуб. Сразу вспоминается поколение Мамаду Ньянга, Франка Рибери и Самира Насри. Тот «Марсель» нравился мне. Особенно запомнились их выступления в Лиге чемпионов», – сказал Канте.

Напомним, что летом 2016 года Канте сменил «Лестер», в составе которого он стал победителем Премьер-лиги, на «Челси».