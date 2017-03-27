Олег Иванов: «Через десять дней смогу начать бегать, но раны еще не зажили»

Полузащитник «Терека» Олег Иванов рассказал о своем самочувствии. Напомним, что 30-летнему россиянину на прошлой неделе вырезали гланды. Хавбек подчеркнул, что в ближайшее время сможет приступить к легкому бегу.

– Олег, прошло чуть больше недели, как вам вырезали гланды. Как проходит реабилитация, что говорят врачи?

– Пока вот так, как после операции – посещаю врачей, наблюдаюсь, принимаю лекарства.

– Когда планируется ваше возвращение в тренировочный процесс?

– В прошлое воскресенье врач сказал, что через десять дней можно начать бегать по индивидуальной программе. Раны еще не зажили, так что, пока речь идет о легком беге без нагрузок.

– В первых трех весенних турах мы не забили ни одного гола, чего не хватает, на ваш взгляд?

– В первом матче против «Уфы» не хватило везения, это однозначно. Да и в двух других матчах было понятно, что судьбу игры решит один момент. Я думаю, ничего страшного нет, надо всего лишь выиграть одну игру, все наладится.

– Может, не хватает и Иванова в центре поля?

– Не могу сказать однозначно, наблюдая со стороны. Когда ты на поле – другое дело, ты ответствен за свои решения. Я вижу, партнеры стараются, и верю, что все наладится.

В нынешнем сезоне чемпионата России Иванов провел 14 матчей, забив один гол и сделав две результативные передачи.