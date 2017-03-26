Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес лишен водительских прав за превышение скорости у себя на родине в Чили. По информации источника, 28-летний форвард был остановлен сотрудниками полицию за то, что разогнал свой автомобиль до 154 км/ч при максимально разрешенной скорости в 120 км/ч.

Сообщается, что игрок был оштрафован и лишен водительских прав. В апреле состоится слушание по делу чилийца.

Ранее сообщалось, что Санчес может покинуть «Арсенал» из-за конфликта с игроками лондонского клуба.