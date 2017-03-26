Бензема советует Мбаппе не торопиться с переходом в топ-клуб

Нападающий «Реала» Карим Бензема выразил мнение, что его соотечественнику Килиану Мбаппе необходимо продолжить выступление за «Монако» в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в услугах 18-летнего француза заинтересованы «ПСЖ», «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

«Да, мне говорили о его большом таланте, но я, признаться, пока видел игру Мбаппе только отрывками.

Надеюсь, его ждет большая карьера, но пока ему не нужно думать о топ-клубах. Когда я перешел из «Лиона» в «Реал», то получил пощечину. Не все оказываются готовы выступать за большие команды в молодом возрасте», – заявил Бензема.