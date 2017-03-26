Зюле объяснил, почему отказался от перехода в «Челси»

Защитник «Хоффенхайма» Никлас Зюле прокомментировал свое решение не переезжать в АПЛ. Футболиста был готов приобрести «Челси», но игрок подписал контракт с «Баварией», за которую будет выступать с лета этого года.

«Оба предложения пришли почти одновременно. Конечно, приятен интерес со стороны лидера АПЛ. Но «Бавария» – предел. Нет более значимого клуба в мире», – приводит слова футболиста TZ.

В текущем сезоне Зюле провел в чемпионате Германии 24 матча, в которых забил один гол.