Самсонов: «Файзулин – боец, настоящая личность. Речи о завершении карьеры не идет»

Бывший футболист «Зенита» Олег Самсонов, являющийся другом хавбека питерского клуба Виктора Файзулина, рассказал, как проходит восстановление игрока. Напомним, Файзулин не появляется на поле из-за травм с сентября 2015 года.

– Витя перенес операцию, сейчас проходит реабилитацию. Врач дает обнадеживающие прогнозы. Рассчитываем, что в скором времени он приступит к работе с мячом. Настроение у Виктора хорошее, он жаждет вернуться в футбол. Уверен, что Файзулин переживает дальше больше, чем мы все вместе взятые.

– Столько всего выпало на него. Неужели за все время ни разу не говорил о том, что ну его к черту, этот футбол?

– Нет-нет. Это не про Виктора. Он настоящий боец, сильная личность!

– Полтора года вне игры – серьезный удар для футболиста в самом расцвете сил.

– Серьезный, что тут сказать. Уверен, футбол ему вернет за те переживания и эмоции, которые он испытал. Все будет хорошо. У Виктора отличный настрой на возвращение.