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    Самсонов: «Файзулин – боец, настоящая личность. Речи о завершении карьеры не идет»

    Бывший футболист «Зенита» Олег Самсонов, являющийся другом хавбека питерского клуба Виктора Файзулина, рассказал, как проходит восстановление игрока. Напомним, Файзулин не появляется на поле из-за травм с сентября 2015 года.

    – Витя перенес операцию, сейчас проходит реабилитацию. Врач дает обнадеживающие прогнозы. Рассчитываем, что в скором времени он приступит к работе с мячом. Настроение у Виктора хорошее, он жаждет вернуться в футбол. Уверен, что Файзулин переживает дальше больше, чем мы все вместе взятые.

    – Столько всего выпало на него. Неужели за все время ни разу не говорил о том, что ну его к черту, этот футбол?

    – Нет-нет. Это не про Виктора. Он настоящий боец, сильная личность!

    – Полтора года вне игры – серьезный удар для футболиста в самом расцвете сил.

    – Серьезный, что тут сказать. Уверен, футбол ему вернет за те переживания и эмоции, которые он испытал. Все будет хорошо. У Виктора отличный настрой на возвращение.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.03.2017 22:34
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +56

      alSm 26 марта 2017, 11:26

      скорейшего выздоровления!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +236

      Viktor781 25 марта 2017, 23:43

      Отряд не заметил потери бойца.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +236

      Viktor781 > Аvenger 27 марта 2017, 01:22

      Что случилось?

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