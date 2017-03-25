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    Верратти: «Ювентус» имеет отличные шансы пройти дальше в Лиге чемпионов»

    Хавбек «ПСЖ» Марко Верратти выразил мнение, что «Ювентус» сможет преодолеть барьер в виде «Барселоны» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

    Напомним, что парижане на первой стадии плей-офф уступили именно каталонской команде (4:0; 1:6). «Бьянконери» в свою очередь оказались сильнее «Порту» (2:0; 1:0).

    «Ювентус» имеет отличные шансы пройти дальше в плей-офф Лиги чемпионов. Туринцы намного улучшили свою игру в этом сезоне», – сказал Верратти.

    Первый матч 1/4 финала между «старой синьорой» и сине-гранатовыми состоится 12 апреля. Ответный пройдет 19-го.

    Источник: Football Italia

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    25.03.2017 13:16
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