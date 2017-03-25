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Эменике провел переговоры с российскими клубами

25 марта 2017, 12:51
11

Нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике хочет продолжить карьеру в РФПЛ. Нигериец уже принял решение не продлевать соглашение с «желтыми канарейками», истекающее в июне 2018 года, информирует Sporx.com.

Сообщается, что 29-летний игрок уже провел переговоры с некоторыми российскими клубами.

Эменике защищает цвета стамбульской команды с августа 2013 года. В текущем сезоне он выходил на поле в 21-м матче, записав в свой актив семь голов и четыре результативных передачи.

Ранее в России Эменике выступал за «Спартак» (2011-2013). За красно-белых футболист провел 51 встречу, забив 24 мяча.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Фенербахче Эменике Эммануэль
Комментарии (11)
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алекс88
1490435566
В локо???? Или ЦСКА только
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Супермачо
1490436248
Если играть будет, а не халтурить, то он любому клубу РФПЛ пригодиться может. В "Спартак" уже опоздал, наверное, а в остальных мест вакантных очень много.
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Dammit
1490440131
В Локо бы очень пригодился, особенно если с Ари аренду не получится продлить.
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Мары
1490442610
Либо локо либо Зенит. У нас уже всё под завязку.Брать ради скамейки, смысла нет. В ЦСКА точно не пойдёт.Там финансовые требования высокие, а в ЦСКА как известно конь не валялся. Правда есть вариант в Краснодар или Рубин если бюджет позволит. А вообще фиг его мама знает.
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Спартач_навсегда
1490449866
был бы рад его возвращению
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giluxa1963
1490458532
в народную обезьянью общину на мясо
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alexfilatov
1490469439
Рубин или Локо
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