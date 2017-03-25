Эменике провел переговоры с российскими клубами

Нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике хочет продолжить карьеру в РФПЛ. Нигериец уже принял решение не продлевать соглашение с «желтыми канарейками», истекающее в июне 2018 года, информирует Sporx.com.

Сообщается, что 29-летний игрок уже провел переговоры с некоторыми российскими клубами.

Эменике защищает цвета стамбульской команды с августа 2013 года. В текущем сезоне он выходил на поле в 21-м матче, записав в свой актив семь голов и четыре результативных передачи.

Ранее в России Эменике выступал за «Спартак» (2011-2013). За красно-белых футболист провел 51 встречу, забив 24 мяча.