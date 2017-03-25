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    Эменике провел переговоры с российскими клубами

    Нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике хочет продолжить карьеру в РФПЛ. Нигериец уже принял решение не продлевать соглашение с «желтыми канарейками», истекающее в июне 2018 года, информирует Sporx.com.

    Сообщается, что 29-летний игрок уже провел переговоры с некоторыми российскими клубами.

    Эменике защищает цвета стамбульской команды с августа 2013 года. В текущем сезоне он выходил на поле в 21-м матче, записав в свой актив семь голов и четыре результативных передачи.

    Ранее в России Эменике выступал за «Спартак» (2011-2013). За красно-белых футболист провел 51 встречу, забив 24 мяча.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.03.2017 12:51
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 25 марта 2017, 22:17

      Рубин или Локо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 25 марта 2017, 19:15

      в народную обезьянью общину на мясо

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 25 марта 2017, 16:51

      был бы рад его возвращению

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 25 марта 2017, 14:50

      Либо локо либо Зенит.
      У нас уже всё под завязку.Брать ради скамейки, смысла нет.
      В ЦСКА точно не пойдёт.Там финансовые требования высокие, а в ЦСКА как известно конь не валялся.
      Правда есть вариант в Краснодар или Рубин если бюджет позволит.
      А вообще фиг его мама знает.

      -2
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      Рейтинг: +519

      Dammit 25 марта 2017, 14:08

      В Локо бы очень пригодился, особенно если с Ари аренду не получится продлить.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо 25 марта 2017, 13:04

      Если играть будет, а не халтурить, то он любому клубу РФПЛ пригодиться может. В "Спартак" уже опоздал, наверное, а в остальных мест вакантных очень много.

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 25 марта 2017, 12:52

      В локо???? Или ЦСКА только

      -2
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska > алекс88 25 марта 2017, 15:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ЦСКА он не нужен, бывших "свиней" не берем.

      -5
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      ...
      Рейтинг: +20

      Konjaga > chempion_cska 25 марта 2017, 15:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Точно,его уже свин топтал,конь об него хуй пачкать не станет)))

      -4
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      Рейтинг: +3692

      lordmrv > chempion_cska 25 марта 2017, 17:50

      Иванова и Бушманова то брали. Хрен вам овсоедам и другого не подобрать?

      -1
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