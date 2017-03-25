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  • Итальянский агент: «Не ругайте Россию, это ее уровень. Спасибо лимиту»

Итальянский агент: «Не ругайте Россию, это ее уровень. Спасибо лимиту»

25 марта 2017, 11:50
65

Известный итальянский агент Марко Трабукки подчеркнул, что в товарищеском матче против Кот-д'Ивуара сборная России сыграла на своем уровне. По мнению Трабукки, виной тому лимит на легионеров в РФПЛ.

«Не ругайте сборную России, это просто их уровень. Самое слабое поколение в истории. Жаль, что совпадает с домашним чемпионатом мира. Спасибо лимиту – суперидея!» – сообщил Трабукки.

Следующий матч сборной России пройдет 28 марта в Сочи на стадионе «Фишт» против Бельгии. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (65)
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Hala Madrid
1490432896
Всё правильно сказал. Нашим утыркам давно всё по боку, место в клубе обеспечивает паспорт, так же как и зарплату.
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Den Bull
1490433036
Пока будет лимит,такое и будет продолжаться
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Болельщик Реал Мадрида
1490433177
Да не в лимите дело. Это просто министр тупой, тупое правительство, которое не интересует будущее России, которое заточено, чтобы только грабить и воровать. А если что и делают для страны, только для одной цели, украсть и отмыть, как можно больше денег. Так и с футболом! Кого набирать в сборную, если в регионах нет спортивных школ, нет инфраструктуры. А чтобы отдать ребенка учиться, нужно заплатить такие деньги чиновникамт всех уровней. А в данной ситуации ничего не измениться, провалят два крупных, домашних турнира. Мудко найдет оправдания и продолжит просиживать кресло министра спорта РФ. Это Россия. Это время воров, неудачных управленцев и фунционеров.
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каа
1490434036
Глотай Мутко...кому не лень будут говорить все что захочет...а ты молча глотай...ибо они правы
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Супермачо
1490434198
После провала на ЧМ-2018 Мутко станет премьером или президентом. Только у нас в стране за то, за что надо расстреливать, получают повышение по карьерной лестнице. На примере Мутко: РФС - Министерство спорта - вице-премьерское кресло.
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diadushka
1490434430
"Спасибо лимиту - суперидея!" Фраза звучит как издевательство))) Красавчик, подколол четко! А ведь и ответить нечего............(
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RON72
1490435949
С лимитом мы хоть видим на поле русских футболистов.а без него и не знали бы что они есть
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ZENIT GOAL
1490437194
Окей, уберите лимит. Тогда российских игроков в нашем чемпионате вообще не останется, потому что легионеров они вытеснить не смогут, а в сборную будут звать дублёров или игроков ФНЛ без серьёзной практики, которых точно также будут продавливать и накручивать, как и Кутепова вчера.
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Мары
1490442131
А что не так сказал агент ?. Мы действительно потеряли целое поколение благодаря этому самому лимиту. Всё как есть.
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sochi-2013
1490451072
За отмену ратуют те кто наживается, втюхивая третьесортных иностранцев, втридорога. Если отменить лимит- сборную придется комплектовать из ФНЛ (в лучшем случае).
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