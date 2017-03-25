Итальянский агент: «Не ругайте Россию, это ее уровень. Спасибо лимиту»

Известный итальянский агент Марко Трабукки подчеркнул, что в товарищеском матче против Кот-д'Ивуара сборная России сыграла на своем уровне. По мнению Трабукки, виной тому лимит на легионеров в РФПЛ.

«Не ругайте сборную России, это просто их уровень. Самое слабое поколение в истории. Жаль, что совпадает с домашним чемпионатом мира. Спасибо лимиту – суперидея!» – сообщил Трабукки.

Следующий матч сборной России пройдет 28 марта в Сочи на стадионе «Фишт» против Бельгии. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.