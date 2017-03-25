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    Итальянский агент: «Не ругайте Россию, это ее уровень. Спасибо лимиту»

    Известный итальянский агент Марко Трабукки подчеркнул, что в товарищеском матче против Кот-д'Ивуара сборная России сыграла на своем уровне. По мнению Трабукки, виной тому лимит на легионеров в РФПЛ.

    «Не ругайте сборную России, это просто их уровень. Самое слабое поколение в истории. Жаль, что совпадает с домашним чемпионатом мира. Спасибо лимиту – суперидея!» – сообщил Трабукки.

    Следующий матч сборной России пройдет 28 марта в Сочи на стадионе «Фишт» против Бельгии. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    25.03.2017 11:50
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    Комментарии61
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 25 марта 2017, 22:31

      Да все ведь верно, чего спорить. Вот еще с Бельгией сыграем. Даст бог вничью.

      0
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      Рейтинг: +93

      EVGEN13RUS 25 марта 2017, 17:47

      Нормально, нормально, ребята плавно подгатавливают болельщиков к позору на чм, что бы никто ничему не удивлялся

      0
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 25 марта 2017, 17:11

      За отмену ратуют те кто наживается, втюхивая третьесортных иностранцев, втридорога. Если отменить лимит- сборную придется комплектовать из ФНЛ (в лучшем случае).

      2
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      Рейтинг: +651

      andrebest4 > sochi-2013 25 марта 2017, 17:23

      а кто запрещает не покупать третьесорьных то..игровой вид спорта должен иметь конкуренцию и новизну игроков..а так получается что варятся в своем котле и никаких новшеств..да еще и зп наших суперзвезд раздуты что они и играть то не будут..вдруг травма!!!

      1
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 > andrebest4 25 марта 2017, 17:53

      откаты и "запрещают". Футбол в России (как и все) большая кормушка, тем кто успел присосаться.

      1
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      Рейтинг: +651

      andrebest4 > sochi-2013 25 марта 2017, 22:41

      это верно и с этого надо чистить его..и в основном это касается гос команды..пора прекращать бюджет на это транжирить..не результата ни игры...хотя кому то и результат даже не плохой

      0
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 25 марта 2017, 17:09

      Вот вот. С чего вы думаете что Россия должна выше всех быть, у нас слпбая сборная в этом турнире, самая слпбая

      1
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      Рейтинг: +130

      Альтер 25 марта 2017, 15:51

      да отмена лимита ничего не решит.основная проблема это охуительные зарплаты игроков и отсутствие ответственности за безделье на поле. но во главе всего этого позора стоит наше уебанское правительство

      0
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      Рейтинг: +740

      krg-kz 25 марта 2017, 15:08

      Спасибо Мутко за отличную идею. Лимит наше все. Скоро Гондурасу будем проигравать.

      0
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      Рейтинг: +295

      Эд1970 25 марта 2017, 14:57

      Да что там говорить наши привыкли загребать бабло и ни чего ни делать,этот лимит только портит наших.

      -1
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      Рейтинг: +295

      Эд1970 25 марта 2017, 14:52

      С самого начала при подготовке к ЧМ нужно было ставить главным тренером Бердыева,он доказал что из минимума может выжать максимум из команды.правильно лимит очень плохо повлиял на нашу сборную((.

      2
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      Рейтинг: +20

      Konjaga > Эд1970 25 марта 2017, 15:10

      А согласился ли бы Бердыев тренировать эту кучку долбоебов?Давно бы взялся,еслиб видел перспективы...Так ведь!?На хер ему это не надо.А сейчас идиотищм...вратарь,бля,тренер сборной.Он уже свинарник разваливал...

      3
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      ...
      Рейтинг: +5879

      Павелий > Konjaga 26 марта 2017, 09:51

      Этот вратарь весьма неплохо выступал в каечств тренера и в Австрии, и в Польше. Так что дело не в тренере.

      0
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      Рейтинг: +1168

      Argon 25 марта 2017, 14:47

      Пока Мудко будет править спортом нам ничего хорошего не светит

      2
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x > Argon 25 марта 2017, 15:00

      Пока править Путин будеть править Мудко

      2
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      Рейтинг: +1168

      Argon > x-x-x-x-x 25 марта 2017, 21:49

      Верно, к сожалению

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 25 марта 2017, 14:42

      А что не так сказал агент ?.
      Мы действительно потеряли целое поколение благодаря этому самому лимиту.
      Всё как есть.

      -2
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