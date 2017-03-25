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Харт желает выступать в АПЛ

25 марта 2017, 11:06
2

Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт, выступающий в этом сезоне на правах аренды за «Торино», поделился впечатлениями от своей игры в Италии.

«Мне нравится играть за «Торино». Хочу завершить этот сезон на максимуме.

Конечно, я слежу за «Сити», ведь это родной для меня клуб. Рад был выступать там, но в последнее время кое-что изменилось. Теперь я открыт для предложений. Хочу выступать в АПЛ», – сказал Харт.

В нынешнем розыгрыше Серии А Харт провел 27 матчей, в которых пропустил 34 гола.

Источник: Football Italia
Англия. Премьер-лига Торино Манчестер Сити Харт Джо
Комментарии (2)
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Mainstream One
1490451492
Хочешь, делай всё возможное что бы Ливерпуль обратил на тебя внимание!
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dolf666
1490600992
Давай в Юнайтед, если Де Хеа в Мадрид сорвётся)
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