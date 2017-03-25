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    Харт желает выступать в АПЛ

    Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт, выступающий в этом сезоне на правах аренды за «Торино», поделился впечатлениями от своей игры в Италии.

    «Мне нравится играть за «Торино». Хочу завершить этот сезон на максимуме.

    Конечно, я слежу за «Сити», ведь это родной для меня клуб. Рад был выступать там, но в последнее время кое-что изменилось. Теперь я открыт для предложений. Хочу выступать в АПЛ», – сказал Харт.

    В нынешнем розыгрыше Серии А Харт провел 27 матчей, в которых пропустил 34 гола.

    Источник: Football Italia

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    25.03.2017 11:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +536

      dolf666 27 марта 2017, 10:49

      Давай в Юнайтед, если Де Хеа в Мадрид сорвётся)

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      Рейтинг: +17

      Mainstream One 25 марта 2017, 17:18

      Хочешь, делай всё возможное что бы Ливерпуль обратил на тебя внимание!

      0
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