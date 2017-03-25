Харт желает выступать в АПЛ

Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт, выступающий в этом сезоне на правах аренды за «Торино», поделился впечатлениями от своей игры в Италии.

«Мне нравится играть за «Торино». Хочу завершить этот сезон на максимуме.

Конечно, я слежу за «Сити», ведь это родной для меня клуб. Рад был выступать там, но в последнее время кое-что изменилось. Теперь я открыт для предложений. Хочу выступать в АПЛ», – сказал Харт.

В нынешнем розыгрыше Серии А Харт провел 27 матчей, в которых пропустил 34 гола.