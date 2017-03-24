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    Жирков: «Свист с трибун? Значит, такие у нас болельщики»

    Полузащитник сборной России Юрий Жирков после товарищеского матча против команды Кот-д'Ивуара (0:2) поделился мнением о свисте с трибун в адрес его партнеров со стороны собственных болельщиков. Отметим, что игроки соперника удостоились похвалы от местных фанатов.

    «Когда последний раз так освистывали наши болельщики? Может, против словаков. В случае, когда я только перешел в «Анжи», освистывали именно меня. Не могу сказать, когда нас последний раз так освистывали. Такие, значит, у нас болельщики», – сказал Жирков.

    Отметим, что 28 марта российская команда проведет товарищескую встречу против Бельгии. Матч пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.03.2017 22:11
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    Комментарии64
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 25 марта 2017, 17:54

      Нет Юра, не болельщики у нас такие, а футболисты у нас кривоногие. Что заслужили,
      то и получили.

      -1
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 25 марта 2017, 14:28

      Черчесов в тренеры вообще не годится в общений с игроками он ноль - игроков сборной не надо учить мастерству -их просто объединить в одну дружную команду и подобрать игроков не конфликтующих между собой как это делает Бердыев а Черчесову можно только роту солдат доверить

      0
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov > ijgjr 26 марта 2017, 03:25

      Иди ты в тренеры сборной. Умник

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 25 марта 2017, 14:24

      надо было сказать - какой тренер такой и результат

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 25 марта 2017, 09:07

      Да на вас пахать надо...

      0
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 25 марта 2017, 09:05

      Оценка игре? Минута молчания. Удивляют коэффициенты на нашу сборную, которая скоро будет в восьмом десятке. Где наши футбольные школы? В Караганде?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11234

      alp 25 марта 2017, 07:44

      в рожу б еще плюнуть

      2
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      Рейтинг: +51

      Buyan86 25 марта 2017, 07:16

      Я уже за сборную Исландии переживаю больше чем за своих.

      2
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      Рейтинг: +51

      Buyan86 25 марта 2017, 07:14

      Второй Аршавин.... Наши ожидания наши проблемы!!! Когда они будут играть как за свою страну а не как за бутылку!!! Ээээээээх.

      0
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      Рейтинг: +46

      electroguide 25 марта 2017, 07:14

      Юра, такие у нас футболеры, именно футболеры, а не футболисты, тебе самому то не стыдно, будь мужиком то и признай это, мне нравяться люди которые немного зарабатывают, но при этом они мужики, и плечо подставят и в морду обидчику дадут, а вы почему по спортивному не разозлитесь то???? Кучу бабла зарабатываете, и только и можете осуждать болельщиков, я перестал болеть за сборную пару лет назад и не жалею об этом, у вас нет "духа", ну почему простые работяги из Исландии бьются а вы профессиональные футболисты просто отбываете номер????

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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 25 марта 2017, 06:57

      С больной головы на здоровую

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