Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Жирков: «Свист с трибун? Значит, такие у нас болельщики»

24 марта 2017, 22:11
70

Полузащитник сборной России Юрий Жирков после товарищеского матча против команды Кот-д'Ивуара (0:2) поделился мнением о свисте с трибун в адрес его партнеров со стороны собственных болельщиков. Отметим, что игроки соперника удостоились похвалы от местных фанатов.

«Когда последний раз так освистывали наши болельщики? Может, против словаков. В случае, когда я только перешел в «Анжи», освистывали именно меня. Не могу сказать, когда нас последний раз так освистывали. Такие, значит, у нас болельщики», – сказал Жирков.

Отметим, что 28 марта российская команда проведет товарищескую встречу против Бельгии. Матч пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Жирков Юрий
Комментарии (70)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архипелаг Гуляк
1490383062
Это тебе не корону жЫне покупать.
Ответить
bringing
1490383941
Юрик,На работе,когда выполняют её плохо не свистят,а матами кладут с ног до головы,а бывают индивидумы ,которым дают просто по еблу, лишают денег,а бывает и увольняют.Вы свою работу выполняете не то,что плохо,а просто хуёво,напоминаю Вы играете за Сборную России ,работаете за целую страну маза фака,лицо сборной Страны России по футболу.что болельщикам хлопать вам за такую херню? Мороженое вам может покупать? Вы,что охуели совсем на болельщиков ваш кал скидывать ещё? Не умеешь,не нравиться? уходи хуле
Ответить
VVM1964
1490384318
ПРОСТИ НАС ЮРА , ЧТО НЕ БЫЛО БУРНЫХ ОВАЦИЙ , НО ПОЛУЧИЛИ ВЫ ТО , ЧТО ЗАСЛУЖИВАЕТЕ , А ВОТ " МОЛОДЦЫ " - ДОСТАЛОСЬ СОПЕРНИКУ , А КАК ХОТЕЛОСЬ БЫ НАОБОРОТ .
Ответить
polt
1490384350
За такую игру вас(а Жиркова обязательно, за такое мнение о болельщиках)в сталинские времена, к Лаврентию Палычу, всех отправить. Заслужили, и без права переписки. Сцуки.
Ответить
diktatop
1490384439
боленьщикам и мнение нельзя высказать о наших позорниках? жирков иди к шаве чипсы жри, а то следующая фраза будет то наши проблемы что мы не играем....
Ответить
lordmrv
1490384618
гондоном был, гондоном и остался
Ответить
Asbjorn
1490384856
Да вас освистывать мало,болельщики то конечно у нас плохие,за то все футболисты ох..уенные
Ответить
Футболозавр Рекс
1490385850
Господа, нам в своё время всё уже объяснили. Запомним раз и навсегда: Наши ожидания - наши проблемы! Я другого от сборной и не жду.
Ответить
Ronaldinho R10
1490392339
Иди тогда наxуй ,Юра.Хоть я тебя и очень уважаю.Просто иди наxyй,с уважением.
Ответить
vladimir-7
1490453693
Нет Юра, не болельщики у нас такие, а футболисты у нас кривоногие. Что заслужили, то и получили.
Ответить
Главные новости
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
1
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
2
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Все новости
Все новости
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
12 августа
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
У Доннаруммы украли шпаргалку перед серией пенальти с Боснией и Герцеговиной
1 апреля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+