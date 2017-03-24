Жирков: «Свист с трибун? Значит, такие у нас болельщики»

Полузащитник сборной России Юрий Жирков после товарищеского матча против команды Кот-д'Ивуара (0:2) поделился мнением о свисте с трибун в адрес его партнеров со стороны собственных болельщиков. Отметим, что игроки соперника удостоились похвалы от местных фанатов.

«Когда последний раз так освистывали наши болельщики? Может, против словаков. В случае, когда я только перешел в «Анжи», освистывали именно меня. Не могу сказать, когда нас последний раз так освистывали. Такие, значит, у нас болельщики», – сказал Жирков.

Отметим, что 28 марта российская команда проведет товарищескую встречу против Бельгии. Матч пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 19:00 по московскому времени.