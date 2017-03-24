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  • Наступивший на ногу Витселя игрок получил полугодовую дисквалификацию

Наступивший на ногу Витселя игрок получил полугодовую дисквалификацию

24 марта 2017, 18:50
10

Полузащитник «Шанхай Шеньхуа» Цинь Шэн получил полугодовую дисквалификацию за грубый фол на бывшем полузащитнике «Зенита» Акселе Витселе, ныне защищающем цвета «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Напомним, китайский игрок умышленно наступил на ногу бельгийца в очном противостоянии команд, за что немедленно получил красную карточку. Позднее руководство «Шанхай Шеньхуа» наказало игрока штрафом в размере 40 тысяч евро, перевело его в резервную команду и стало платить футболисту минимально возможную зарплату.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Goal.com
Азия Тяньцзинь Цюаньцзянь Шанхай Шэньхуа Витсель Аксель
Комментарии (10)
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alexidj
1490371294
жестко там однако в Китае..
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GoldPlayFIFARus9
1490371604
Чётко арбитр разобрался
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JanDePisuares
1490373202
Мда... Чо то сурово слишком, в Европе кусаются, дерутся и ничего такого, дисциплина)
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ufos73
1490375225
Не чемпионат, а прямо мечта коне-бомжовых! Велека наверно прямо бы на поле и расстреляли )))
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ильиных
1490375281
Один удар 12 дырок.
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Zenit-84
1490376608
Наступи он китайцу, даже желтой бы не дали.
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Chernyi Lis
1490378755
позор полный китаю!!!!потеряли малейший авторитет в этой игре..
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ufos73
1490379068
Интересно, когда желтый бьет черного это называется расизм, или как то по другому?
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Kuzov
1490380079
все по делу,кто серьезно футболом занимался - знает,что так бутсами наступить на голеностоп очень больно,особенно если 6 шипов
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