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    Наступивший на ногу Витселя игрок получил полугодовую дисквалификацию

    Полузащитник «Шанхай Шеньхуа» Цинь Шэн получил полугодовую дисквалификацию за грубый фол на бывшем полузащитнике «Зенита» Акселе Витселе, ныне защищающем цвета «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

    Напомним, китайский игрок умышленно наступил на ногу бельгийца в очном противостоянии команд, за что немедленно получил красную карточку. Позднее руководство «Шанхай Шеньхуа» наказало игрока штрафом в размере 40 тысяч евро, перевело его в резервную команду и стало платить футболисту минимально возможную зарплату.

    Источник: Goal.com

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    24.03.2017 18:50
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +39

      Kuzov 24 марта 2017, 21:27

      все по делу,кто серьезно футболом занимался - знает,что так бутсами наступить на голеностоп очень больно,особенно если 6 шипов

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 24 марта 2017, 21:11

      Интересно, когда желтый бьет черного это называется расизм, или как то по другому?

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 24 марта 2017, 21:05

      позор полный китаю!!!!потеряли малейший авторитет в этой игре..

      1
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 24 марта 2017, 20:30

      Наступи он китайцу, даже желтой бы не дали.

      2
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      Рейтинг: +295

      ильиных 24 марта 2017, 20:08

      Один удар 12 дырок.

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 24 марта 2017, 20:07

      Не чемпионат, а прямо мечта коне-бомжовых! Велека наверно прямо бы на поле и расстреляли )))

      0
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      Рейтинг: +57

      JanDePisuares 24 марта 2017, 19:33

      Мда... Чо то сурово слишком, в Европе кусаются, дерутся и ничего такого, дисциплина)

      -1
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      Рейтинг: +6009

      GoldPlayFIFARus9 24 марта 2017, 19:06

      Чётко арбитр разобрался

      -1
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      Рейтинг: +447

      alexidj 24 марта 2017, 19:01

      жестко там однако в Китае..

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