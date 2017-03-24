Наступивший на ногу Витселя игрок получил полугодовую дисквалификацию

все по делу,кто серьезно футболом занимался - знает,что так бутсами наступить на голеностоп очень больно,особенно если 6 шипов
Полузащитник «Шанхай Шеньхуа» Цинь Шэн получил полугодовую дисквалификацию за грубый фол на бывшем полузащитнике «Зенита» Акселе Витселе, ныне защищающем цвета «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
Напомним, китайский игрок умышленно наступил на ногу бельгийца в очном противостоянии команд, за что немедленно получил красную карточку. Позднее руководство «Шанхай Шеньхуа» наказало игрока штрафом в размере 40 тысяч евро, перевело его в резервную команду и стало платить футболисту минимально возможную зарплату.
¡COMO SI FUERA UN NENE!#TevezxFOX | Insólita expulsión de Qin Sheng en un ¡córner a favor! y generó el fastidio de Carlitos... pic.twitter.com/EJAxorML58— FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 11 марта 2017 г.