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    Газинский согласен пойти на понижение зарплаты ради переезда в Европу

    Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский выразил желание попробовать свои силы в одном из европейских чемпионатов. Российский хавбек также оценил выступление «быков» в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

    – Представьте, что перед вами лежат два контракта: от российского клуба с двукратным увеличением зарплаты и от европейского с небольшим понижением. Какой выберете?

    – Европу, конечно. Но тут нужно понимать, куда ехать. К примеру, мне нравится чемпионат Испании, но я понимаю, что в первую четверку команд меня никто не позовет. Нужно реально оценивать свои шансы. А если это будет какой-то середняк, то почему не поиграть, не посмотреть? Это опыт, это интересно. Когда, если не сейчас, ты сможешь попробовать свои силы?

    – Середняк, как «Сельта», например?

    – Да. Эта команда не входит ни в четверку, ни в пятерку команд Испании, но очень хорошо обучена, все игроки оснащены технически. Там друг другу доверяют, не боятся ничего, спокойно контролируют мяч. Вот с этим мы столкнулись и в Испании, и в Краснодаре. Нас прессинговали, накрывали, не давали играть в свой футбол.

    Считаю, шансы пройти «Сельту» у нас были, хотя команда эта хорошая. Пропустив в гостях в концовке матча, мы усложнили себе задачу. Но дома мы не забили в первом тайме, а после перерыва стали раскрываться, чем соперник и воспользовался.

    – Что европейская кампания в текущем сезоне дала вам лично и «Краснодару»?

    – Любая игра в Европе – это опыт. Это как наркотик: сыграл один раз, и хочется играть в Лиге Европы постоянно. Я уже не говорю про Лигу чемпионов... Стоять на поле под гимн этого турнира, думаю, мечтает каждый уважающий себя футболист. Даже дети об этом мечтают, что тут сказать.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Газинский провел 19 матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Р-Спорт

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    24.03.2017 12:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 25 марта 2017, 19:35

      Как бы ТЕБЯ не обидеть ГАЗА ?......?
      НУ ну ну ну НАХ ты нужен кому-то там ???!,!

      0
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 24 марта 2017, 16:29

      Какая тебе Европа? Кому ты там нужен? Работай над своими показателями скорости и ТТД, а то Бубен двойки будет тебе ставить!

      1
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      Рейтинг: +87

      OPG-Diversant 24 марта 2017, 15:38

      Видимо он не тратит зарплату на спорткары. Потому и готов на понижение.

      0
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      Рейтинг: +6618

      maior-60 24 марта 2017, 13:26

      Хорошо там, где нас нет.

      0
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 24 марта 2017, 13:03

      в Испанию норм ему, в Малагу и др средние клубы, хороший игрок может потом и на повышение заберут

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