Газинский согласен пойти на понижение зарплаты ради переезда в Европу

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский выразил желание попробовать свои силы в одном из европейских чемпионатов. Российский хавбек также оценил выступление «быков» в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

– Представьте, что перед вами лежат два контракта: от российского клуба с двукратным увеличением зарплаты и от европейского с небольшим понижением. Какой выберете?

– Европу, конечно. Но тут нужно понимать, куда ехать. К примеру, мне нравится чемпионат Испании, но я понимаю, что в первую четверку команд меня никто не позовет. Нужно реально оценивать свои шансы. А если это будет какой-то середняк, то почему не поиграть, не посмотреть? Это опыт, это интересно. Когда, если не сейчас, ты сможешь попробовать свои силы?

– Середняк, как «Сельта», например?

– Да. Эта команда не входит ни в четверку, ни в пятерку команд Испании, но очень хорошо обучена, все игроки оснащены технически. Там друг другу доверяют, не боятся ничего, спокойно контролируют мяч. Вот с этим мы столкнулись и в Испании, и в Краснодаре. Нас прессинговали, накрывали, не давали играть в свой футбол.

Считаю, шансы пройти «Сельту» у нас были, хотя команда эта хорошая. Пропустив в гостях в концовке матча, мы усложнили себе задачу. Но дома мы не забили в первом тайме, а после перерыва стали раскрываться, чем соперник и воспользовался.

– Что европейская кампания в текущем сезоне дала вам лично и «Краснодару»?

– Любая игра в Европе – это опыт. Это как наркотик: сыграл один раз, и хочется играть в Лиге Европы постоянно. Я уже не говорю про Лигу чемпионов... Стоять на поле под гимн этого турнира, думаю, мечтает каждый уважающий себя футболист. Даже дети об этом мечтают, что тут сказать.

В нынешнем сезоне чемпионата России Газинский провел 19 матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.