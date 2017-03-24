Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Газинский согласен пойти на понижение зарплаты ради переезда в Европу

Газинский согласен пойти на понижение зарплаты ради переезда в Европу

24 марта 2017, 12:52
5

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский выразил желание попробовать свои силы в одном из европейских чемпионатов. Российский хавбек также оценил выступление «быков» в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

– Представьте, что перед вами лежат два контракта: от российского клуба с двукратным увеличением зарплаты и от европейского с небольшим понижением. Какой выберете?

– Европу, конечно. Но тут нужно понимать, куда ехать. К примеру, мне нравится чемпионат Испании, но я понимаю, что в первую четверку команд меня никто не позовет. Нужно реально оценивать свои шансы. А если это будет какой-то середняк, то почему не поиграть, не посмотреть? Это опыт, это интересно. Когда, если не сейчас, ты сможешь попробовать свои силы?

– Середняк, как «Сельта», например?

– Да. Эта команда не входит ни в четверку, ни в пятерку команд Испании, но очень хорошо обучена, все игроки оснащены технически. Там друг другу доверяют, не боятся ничего, спокойно контролируют мяч. Вот с этим мы столкнулись и в Испании, и в Краснодаре. Нас прессинговали, накрывали, не давали играть в свой футбол.

Считаю, шансы пройти «Сельту» у нас были, хотя команда эта хорошая. Пропустив в гостях в концовке матча, мы усложнили себе задачу. Но дома мы не забили в первом тайме, а после перерыва стали раскрываться, чем соперник и воспользовался.

– Что европейская кампания в текущем сезоне дала вам лично и «Краснодару»?

– Любая игра в Европе – это опыт. Это как наркотик: сыграл один раз, и хочется играть в Лиге Европы постоянно. Я уже не говорю про Лигу чемпионов... Стоять на поле под гимн этого турнира, думаю, мечтает каждый уважающий себя футболист. Даже дети об этом мечтают, что тут сказать.

В нынешнем сезоне чемпионата России Газинский провел 19 матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Европа Краснодар Сельта Газинский Юрий
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
STAFOR13
1490349813
в Испанию норм ему, в Малагу и др средние клубы, хороший игрок может потом и на повышение заберут
Ответить
maior-60
1490351199
Хорошо там, где нас нет.
Ответить
OPG-Diversant
1490359124
Видимо он не тратит зарплату на спорткары. Потому и готов на понижение.
Ответить
Krasnodar 123
1490362177
Какая тебе Европа? Кому ты там нужен? Работай над своими показателями скорости и ТТД, а то Бубен двойки будет тебе ставить!
Ответить
Юрэс
1490459757
Как бы ТЕБЯ не обидеть ГАЗА ?......? НУ ну ну ну НАХ ты нужен кому-то там ???!,!
Ответить
Главные новости
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
1
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
2
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Все новости
Все новости
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 22:42
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
Вчера, 22:11
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»
Вчера, 21:41
5
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Оренбургом»
Вчера, 21:25
2
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
Вчера, 20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
Вчера, 20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
Вчера, 20:16
8
Мор определил, кто выиграет в матче «Балтика» – «Спартак»
Вчера, 19:58
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
Вчера, 19:51
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
Вчера, 19:39
4
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
Вчера, 19:18
4
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:00
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
Вчера, 18:59
18
Защитник «Зенита» объявил об уходе
Вчера, 18:48
3
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
Вчера, 18:27
1
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
Вчера, 18:07
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+