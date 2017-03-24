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    Карвахаль: «В «Байере» старался проявить себя с лучшей стороны»

    Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль вспомнил свои эмоции, когда узнал, что мадридский клуб принял решение вернуть его в 2013 году из «Байера».

    «Тогда «Реал» продолжал следить за моей игрой. Я старался проявить себя с лучшей стороны. Вспоминаю, как с представителем клуба мы отправились на ужин, чтобы обсудить возможность выкупа прав на меня. У меня была улыбка до ушей, когда узнал, что «Реал» хочет вернуть меня», – сказал Карвахаль.

    В 2012 году футболист перешел в леверкузенский «Байер», подписав пятилетний контракт. Но «Реал» сохранил за собой право выкупа трансфера своего воспитанника за 6,5 миллионов евро. И через год воспользовался этим правом.

    Источник: Marca

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    24.03.2017 09:06
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