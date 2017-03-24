Карвахаль: «В «Байере» старался проявить себя с лучшей стороны»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль вспомнил свои эмоции, когда узнал, что мадридский клуб принял решение вернуть его в 2013 году из «Байера».

«Тогда «Реал» продолжал следить за моей игрой. Я старался проявить себя с лучшей стороны. Вспоминаю, как с представителем клуба мы отправились на ужин, чтобы обсудить возможность выкупа прав на меня. У меня была улыбка до ушей, когда узнал, что «Реал» хочет вернуть меня», – сказал Карвахаль.

В 2012 году футболист перешел в леверкузенский «Байер», подписав пятилетний контракт. Но «Реал» сохранил за собой право выкупа трансфера своего воспитанника за 6,5 миллионов евро. И через год воспользовался этим правом.