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    Тарасов: «Закончил с плаванием, когда чуть не утонул в бассейне»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, что в его жизни был еще один вид спорта. Футболист отметил, что в детстве занимался плаванием, но вынуждено закончил из-за неприятного инцидента.

    «Когда я впервые плыл в большом бассейне, из-под меня выпал спасательный круг. Начал тонуть, но тренер меня вытащил, а затем сказал маме, чтобы больше меня не приводила. Так в моей жизни остался только футбол», – рассказал Тарасов.

    В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Тарасов провел всего четыре игры.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.03.2017 01:55
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +88

      Valera-Verim 24 марта 2017, 16:29

      эт потому-что на дом2 бассейн мелкий?

      0
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 24 марта 2017, 13:01

      странно, я думал, что он в воде не тонет

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > LokoGoGo 24 марта 2017, 17:30

      ну вот, значит не говно))

      0
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      Рейтинг: +29

      kiiriil19 24 марта 2017, 09:56

      4 матча вот это понимаю уровень)))жгет чувак

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > kiiriil19 24 марта 2017, 17:30

      у него кресты были порваны

      0
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      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 24 марта 2017, 09:31

      по первому слову заголовка я подумал, что он закончил с футболом ) было похвалил парня, а нет....

      0
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      Рейтинг: +335

      Daxa 09 24 марта 2017, 07:38

      Кто нибудь киньте ему на поле под ноги спасательный круг может и с футболом завяжет тогда

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 24 марта 2017, 07:31

      Ты бы и с футболом заканчивал бы...

      1
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 24 марта 2017, 07:16

      Лучше бы тебе тренер по футболу сказал это после первых тренировок.
      Пошел бы в керлинг.

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 24 марта 2017, 06:33

      Теперь тебе нужно и с футболом закончить, потому, что тут ты в ворота тоже не попадаешь мячом.

      1
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      Рейтинг: +147

      aguila_real 24 марта 2017, 04:01

      нашел чем гордиться)

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