Тарасов: «Закончил с плаванием, когда чуть не утонул в бассейне»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, что в его жизни был еще один вид спорта. Футболист отметил, что в детстве занимался плаванием, но вынуждено закончил из-за неприятного инцидента.

«Когда я впервые плыл в большом бассейне, из-под меня выпал спасательный круг. Начал тонуть, но тренер меня вытащил, а затем сказал маме, чтобы больше меня не приводила. Так в моей жизни остался только футбол», – рассказал Тарасов.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Тарасов провел всего четыре игры.