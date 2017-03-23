Косиельни благодарен Венгеру за воспитание

Защитник «Арсенала» Лоран Косиельни считает, что именно Арсен Венгер помог ему прогрессировать, сообщает GFFN. Напомним, француз перебрался в «Арсенал» в 2010 году из «Лорьяна».

«Арсен Венгер воспитал меня, сделав тем, кем я являюсь сейчас. Не только тренер ответственен за результат, но «Арсенал» сейчас находится в трудной ситуации. Однако меня все устраивает в Лондоне, поэтому нет причин уходить», – отметил Косиельни.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Лоран Косиельни провел 26 матчей, забив два гола и сделав одну голевую передачу.