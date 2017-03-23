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    Летом «Барселона» может купить Мареза

    Полузащитник «Лестера» Рияд Марез в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку. Игроком интересуется «Барселона». Сообщается, что каталонцы готовы заплатить за трансфер алжирского футболиста 35-40 миллионов евро.

    В контракте Мареза отсутствует пункт о фиксированной сумме отступных. «Барселона» контактирует с игроком уже несколько месяцев, а в прошлом году пыталась его приобрести. Тогда алжирец не захотел менять клуб.

    В нынешнем сезоне Марез провел за «Лестер» 26 матчей, забив пять голов и сделав три голевые передачи.

    Источник: Sport.es

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    23.03.2017 12:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 23 марта 2017, 16:55

      Барселоне агенты хорошо работают

      0
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    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 23 марта 2017, 14:47

      Отличный игрок

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