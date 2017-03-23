Летом «Барселона» может купить Мареза

Полузащитник «Лестера» Рияд Марез в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку. Игроком интересуется «Барселона». Сообщается, что каталонцы готовы заплатить за трансфер алжирского футболиста 35-40 миллионов евро.

В контракте Мареза отсутствует пункт о фиксированной сумме отступных. «Барселона» контактирует с игроком уже несколько месяцев, а в прошлом году пыталась его приобрести. Тогда алжирец не захотел менять клуб.

В нынешнем сезоне Марез провел за «Лестер» 26 матчей, забив пять голов и сделав три голевые передачи.