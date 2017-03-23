Зобнин ставит целью для сборной России выход из группы на Кубок конфедераций

Полузащитник сборной России Роман Зобнин рассказал о целях команды на предстоящий Кубок конфедераций, в котором национальная команда впервые примет участие. Турнир пройдет в четырех городах с 17 июня по 2 июля.

– Какие ожидания от предстоящего Кубка конфедераций, в котором сборная России примет участие впервые в своей истории?

– Мы приложим максимум усилий, чтобы должным образом подготовиться к этому турниру. Вся страна ждет от нас положительного результата, и мы также этого очень хотим. Сделаем все, чтобы побеждать в каждом матче и выступить успешно. Хочется обратиться к болельщикам и попросить, чтобы они приходили на стадионы и поддерживали нас.

– Что для вас будет считаться успешным выступлением на Кубком конфедераций-2017?

– Для начала – выход из группы. Задачи определяются постепенно, и первая – преодолеть групповой этап. После этого будем ставить перед собой уже другие цели.