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    Зобнин ставит целью для сборной России выход из группы на Кубок конфедераций

    Полузащитник сборной России Роман Зобнин рассказал о целях команды на предстоящий Кубок конфедераций, в котором национальная команда впервые примет участие. Турнир пройдет в четырех городах с 17 июня по 2 июля.

    – Какие ожидания от предстоящего Кубка конфедераций, в котором сборная России примет участие впервые в своей истории?

    – Мы приложим максимум усилий, чтобы должным образом подготовиться к этому турниру. Вся страна ждет от нас положительного результата, и мы также этого очень хотим. Сделаем все, чтобы побеждать в каждом матче и выступить успешно. Хочется обратиться к болельщикам и попросить, чтобы они приходили на стадионы и поддерживали нас.

    – Что для вас будет считаться успешным выступлением на Кубком конфедераций-2017?

    – Для начала – выход из группы. Задачи определяются постепенно, и первая – преодолеть групповой этап. После этого будем ставить перед собой уже другие цели.

    Источник: Известия

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    23.03.2017 08:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4934

      polt 23 марта 2017, 13:39

      Кто такой Зобнин?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 23 марта 2017, 11:50

      Из заголовка, можно подумать, что Зобнин ставит цели перед сборной.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 23 марта 2017, 10:28

      Выход из группы.. Фантазер..

      0
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