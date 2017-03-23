Широков считает, что Луческу еще не полностью проявил себя в РФПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением об уровне действующего главного тренера команды Мирчи Луческу. По словам экс-футболиста, румынский специалист еще не до конца проявил себя в чемпионате России.

«Луческу? Не могу сказать, входит ли он в топ-3 на данный момент. Могу лишь сказать, что Мирча Луческу еще не полностью проявил себя в чемпионате России», – сказал Широков.

Напомним, Луческу возглавил «Зенит» перед началом нынешнего сезона. На данный момент клуб из Санкт-Петербурга занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место, отставая от лидирующего «Спартака» на шесть очков.