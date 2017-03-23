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    Широков считает, что Луческу еще не полностью проявил себя в РФПЛ

    Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением об уровне действующего главного тренера команды Мирчи Луческу. По словам экс-футболиста, румынский специалист еще не до конца проявил себя в чемпионате России.

    «Луческу? Не могу сказать, входит ли он в топ-3 на данный момент. Могу лишь сказать, что Мирча Луческу еще не полностью проявил себя в чемпионате России», – сказал Широков.

    Напомним, Луческу возглавил «Зенит» перед началом нынешнего сезона. На данный момент клуб из Санкт-Петербурга занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место, отставая от лидирующего «Спартака» на шесть очков.

    Источник: Спорт FM

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    23.03.2017 01:49
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 23 марта 2017, 13:57

      Кто такой Широков???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 марта 2017, 08:41

      Будем ждать пока он Зенит не отправит в ФНЛ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 23 марта 2017, 07:59

      Будет Мирчу проявлять
      На московских судей гнать
      Материть поля и реки
      И клубишко прославлять

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 23 марта 2017, 05:33

      Широков живет на этом сайте что ли?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 23 марта 2017, 02:49

      Еще как проявил

      0
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