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    Диего Коста не исключил своего переезда в Китай

    Нападающий «Челси» Диего Коста признался, что в будущем он может перейти в один из клубов Китая. Напомним, что в зимнее трансферное окно «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предлагал форварду трехлетний контракт на общую сумму в 100 миллионов евро.

    «А почему нет? В этой жизни может произойти все что угодно. Никогда нельзя узнать заранее, что будет в будущем.

    На данный момент я всем доволен в «Челси», но если завтра мне поступит предложение из Китая, и «Челси» согласится меня продать, то я не захочу оставаться», – заявил испанец.

    В нынешнем розыгрыше АПЛ Коста забил 17 голов и сделал шесть результативных передач в 26 матчах.

    Источник: ESPN

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    22.03.2017 14:37
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