Диего Коста не исключил своего переезда в Китай

Нападающий «Челси» Диего Коста признался, что в будущем он может перейти в один из клубов Китая. Напомним, что в зимнее трансферное окно «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предлагал форварду трехлетний контракт на общую сумму в 100 миллионов евро.

«А почему нет? В этой жизни может произойти все что угодно. Никогда нельзя узнать заранее, что будет в будущем.

На данный момент я всем доволен в «Челси», но если завтра мне поступит предложение из Китая, и «Челси» согласится меня продать, то я не захочу оставаться», – заявил испанец.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Коста забил 17 голов и сделал шесть результативных передач в 26 матчах.