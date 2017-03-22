Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бутенко: «Гол Данни в ворота тульского «Арсенала» был забит по правилам»

Бутенко: «Гол Данни в ворота тульского «Арсенала» был забит по правилам»

22 марта 2017, 14:25
22

Полузащитник «Зенита» Данни не находился в положении «вне игры» во время второго забитого мяча петербуржцев в ворота тульского «Арсенала» в матче 20-го тура чемпионата России. Об этом сообщил председатель Контрольно-квалификационной комиссии РФС Андрей Бутенко.

«Рассматривали эпизод с голом Данни. Комиссия постановила, что помощник арбитра оказался прав и гол был забит правильно», — сказал Бутенко.

Данни: «В случае с голом у меня был офсайд, но сколько наша команда страдала от судейских ошибок»

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Данни
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FanatSerj
1490183369
ну если по каким то причинам они линию прочертить не могут, может им просто линейку дать? пусть приложат ))) Конечно есть еще другой дискуссионный вариант, трава не ровно постелена и ступня, которая в оффсайде была не Данни ))
Ответить
Jenea83
1490185374
Ну по этому видео кажется офсайд таки был. Может у комиссии есть и другие видеоматериалы...
Ответить
oyabun
1490185395
То есть вся страна и в том числе сам Данни офсайд видели, а Бутенко нет? Это ж как человека надо было запугать?! Или наоборот, щедро поощрить..
Ответить
Asbjorn
1490186862
Чтоб цыган не ныл
Ответить
АндрейФКСМ
1490187152
да зенит ноет постоянно что их засуживают. вот им и подарили левый гол и пенальти
Ответить
Garrincha58
1490188181
кдк клоуны значит если всем очевидно что был оффсайд то для них вне игры нет интересно, как это они рассмотрели, а вот гол в ворота Амкара не могут разглядеть да и вообще зачем это все ведь в обоих случаях ничего не изменить результат тот же поэтому кдк и на х-н никому не нужна
Ответить
пряник929
1490189966
Реально клоуны, у нас в стране походу в каждом месте подбирают себе подобных.... а еще один сказал сегодня, что наши судьи от заграничных ничем не отличаются, такие же спецы... но только наших за границу что то не зовут... Ясно теперь одно, ворон ворону глаз не выклюет. А результат любого матча по прежнему будет зависеть от судьи, а не от того, как играют футболисты.
Ответить
stachel
1490190030
Даже если смотреть по этому повтору, никакого оффсайда нет. Если смотреть на корпус, а не на ноги, как требует ФИФА. Тела игроков четко на 1 линии. Такие динамичные эпизоды ФИФА всегда трактует в пользу атаки. Мне этот момент был очевиден сразу и без Бутенко. У меня вопросы есть только по пенелю. Пенальти совсем не 100%.
Ответить
Мары
1490192948
Данни говори, что офсайд был, а Бутенко говорит, что офсайда не было. Кому верить ? Поверю Спартаку, который увеличил свой отрыв от Зенита по сравнению с осенью, на одно очко.
Ответить
ufos73
1490193259
Все таки зря Бутенко не взял телевизор от бомжей! Хотя может ему пообещали два? )))
Ответить
Главные новости
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
2
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Все новости
Все новости
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 22:42
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
Вчера, 22:11
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»
Вчера, 21:41
5
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Оренбургом»
Вчера, 21:25
2
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
Вчера, 20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
Вчера, 20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
Вчера, 20:16
8
Мор определил, кто выиграет в матче «Балтика» – «Спартак»
Вчера, 19:58
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
Вчера, 19:51
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
Вчера, 19:39
4
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
Вчера, 19:18
4
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:00
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
Вчера, 18:59
17
Защитник «Зенита» объявил об уходе
Вчера, 18:48
3
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
Вчера, 18:27
1
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
Вчера, 18:07
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+