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    Бутенко: «Гол Данни в ворота тульского «Арсенала» был забит по правилам»

    Полузащитник «Зенита» Данни не находился в положении «вне игры» во время второго забитого мяча петербуржцев в ворота тульского «Арсенала» в матче 20-го тура чемпионата России. Об этом сообщил председатель Контрольно-квалификационной комиссии РФС Андрей Бутенко.

    «Рассматривали эпизод с голом Данни. Комиссия постановила, что помощник арбитра оказался прав и гол был забит правильно», — сказал Бутенко.

    Данни: «В случае с голом у меня был офсайд, но сколько наша команда страдала от судейских ошибок»

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.03.2017 14:25
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 25 марта 2017, 12:17

      Вот тебе ответ ивуарийцев, как надо судить и как надо играть...

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 24 марта 2017, 12:30

      Официальное лицо делает заявление: кто уполномочил? Было заседание? Или он высказал личное ошибочное мнение. Пока все это происходит, "СУДЬЮ НА МЫЛО" не умрет!!! И , ребята, это только в футболе!!! Может наши судьи большее зло для футбола и их надо контролировать и корректировать с помощью видеофиксации и видеоповторов??? Не пора ли нам пора? Мы что, в каменном веке живем? Из космоса книги и газеты читаем, а на футбольном поле порядка не наведем???

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      Рейтинг: +412

      Eds 22 марта 2017, 22:39

      Офсайд был. Бутенко не прав. Сам Данни, прекрасно видел со стороны, что был немного сзади защитника во время передачи... Но оправдался... А так ему нужно было забивать в первом тайме, когда попал в перекладину... Бутенко незачёт... Уволить его...

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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 22 марта 2017, 20:11

      Нытье свое дело сделало.

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      Рейтинг: +10

      Mtruyusd 22 марта 2017, 19:43

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      0
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 22 марта 2017, 18:22

      Это всем адекватным было ясно с самого начала. Ну, а то, что тренер Арсенала к таковым не относится все знают со времени написания незабываемого "письма 14-ти".

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 22 марта 2017, 17:34

      Все таки зря Бутенко не взял телевизор от бомжей! Хотя может ему пообещали два? )))

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      Рейтинг: +23534

      Мары 22 марта 2017, 17:29

      Данни говори, что офсайд был, а Бутенко говорит, что офсайда не было.
      Кому верить ?
      Поверю Спартаку, который увеличил свой отрыв от Зенита по сравнению с осенью, на одно очко.

      -2
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      Рейтинг: +93

      stachel 22 марта 2017, 16:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Даже если смотреть по этому повтору, никакого оффсайда нет. Если смотреть на корпус, а не на ноги, как требует ФИФА. Тела игроков четко на 1 линии. Такие динамичные эпизоды ФИФА всегда трактует в пользу атаки. Мне этот момент был очевиден сразу и без Бутенко. У меня вопросы есть только по пенелю. Пенальти совсем не 100%.

      -4
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 > stachel 22 марта 2017, 18:51

      Умник ты питерский, все тебе понятно и все по правилам? А 0-3 ты помнишь на чемпионате? Когда кисейные барышни не смогли ничего сделать с британскими мужиками? Так вот такое судейство и приводит к такой сборной как у нас, 60 е место....Дальше: Кокрина надо было удалять за вторую желтую -грубо сорвал атаку и питерцы туляка сбили у себя в штрафной - свиток молчал... и первый и второй таймы как земля и небо в плане судейства .....

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      Рейтинг: +2119

      OldenVad > stachel 23 марта 2017, 08:44

      ФИФА говорит, что какими частями тела футболист играет по таким и определяется офсайд ))) Еще один эксперт

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 22 марта 2017, 16:39

      Реально клоуны, у нас в стране походу в каждом месте подбирают себе подобных.... а еще один сказал сегодня, что наши судьи от заграничных ничем не отличаются, такие же спецы... но только наших за границу что то не зовут... Ясно теперь одно, ворон ворону глаз не выклюет. А результат любого матча по прежнему будет зависеть от судьи, а не от того, как играют футболисты.

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