Бутенко: «Гол Данни в ворота тульского «Арсенала» был забит по правилам»

Полузащитник «Зенита» Данни не находился в положении «вне игры» во время второго забитого мяча петербуржцев в ворота тульского «Арсенала» в матче 20-го тура чемпионата России. Об этом сообщил председатель Контрольно-квалификационной комиссии РФС Андрей Бутенко.

«Рассматривали эпизод с голом Данни. Комиссия постановила, что помощник арбитра оказался прав и гол был забит правильно», — сказал Бутенко.

Данни: «В случае с голом у меня был офсайд, но сколько наша команда страдала от судейских ошибок»