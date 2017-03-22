Кутепов считает, что капитаном сборной России станет Акинфеев

Защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов выразил мнение, что новым капитаном национальной команды станет голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев. Напомним, что капитанская повязка освободилась после ухода из сборной Василия Березуцкого.

«Думаю, Акинфеев. Обычно, когда возникают вопросы по капитану, выбирают вратаря. А Игорь, тем более, старожил. Думаю, скорее всего, капитаном будет он», – заявил Кутепов.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Акинфеев провел 19 матчей, в которых пропустил 11 голов.