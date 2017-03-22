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    Кутепов считает, что капитаном сборной России станет Акинфеев

    Защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов выразил мнение, что новым капитаном национальной команды станет голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев. Напомним, что капитанская повязка освободилась после ухода из сборной Василия Березуцкого.

    «Думаю, Акинфеев. Обычно, когда возникают вопросы по капитану, выбирают вратаря. А Игорь, тем более, старожил. Думаю, скорее всего, капитаном будет он», – заявил Кутепов.

    В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Акинфеев провел 19 матчей, в которых пропустил 11 голов.

    Источник: ТАСС

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    22.03.2017 12:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 марта 2017, 17:56

      Правильно! Вратарь всех игроков видит в динамике и всегда напомнит игроку
      об установке тренера.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 22 марта 2017, 17:32

      Молод ещё Илья.Пусть старожилы этой сборной капитана выбирают.Имеют на это право.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 22 марта 2017, 16:12

      Кутепову в сборной рано что то считать,
      Надо смотреть и почитать.
      Правда там не на кого смотреть порой,
      Но это вопрос второй.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      neofizer 22 марта 2017, 15:54

      правильно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 22 марта 2017, 13:32

      Японский Бог! Вот это прозорливость. Какая разница, кто будет носить повязку. Все равно играть лучше не будут.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 22 марта 2017, 13:01

      статистику Игорьку гонят.. далеко не сильнейший вратарь..

      -3
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 22 марта 2017, 12:50

      Очевидно

      0
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