Крицюк и Смолов пропускают тренировку сборной России, Глушаков вернулся в общую группу

Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк и нападающий этого же клуба Федор Смолов отсутствуют на тренировке сборной России. Причина – травмы футболистов. С другой стороны, полузащитник «Спартака» Денис Глушаков вернулся к занятиям в общей группе.

Напомним, что сборная России ведет подготовку к предстоящим товарищеским матча со сборными Кот-д'Ивуара (24 марта) и Бельгии (28 марта). Первый матч пройдет в Краснодаре, а вторая встреча – в Сочи.