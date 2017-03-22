Крицюк и Смолов пропускают тренировку сборной России, Глушаков вернулся в общую группу

Не могу понять, так Крицюк в сборной?..его ж вроде отозвали и Гильерме вместо него, путаница какая-то..
Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк и нападающий этого же клуба Федор Смолов отсутствуют на тренировке сборной России. Причина – травмы футболистов. С другой стороны, полузащитник «Спартака» Денис Глушаков вернулся к занятиям в общей группе.
Напомним, что сборная России ведет подготовку к предстоящим товарищеским матча со сборными Кот-д'Ивуара (24 марта) и Бельгии (28 марта). Первый матч пройдет в Краснодаре, а вторая встреча – в Сочи.