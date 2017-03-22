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    Крицюк и Смолов пропускают тренировку сборной России, Глушаков вернулся в общую группу

    Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк и нападающий этого же клуба Федор Смолов отсутствуют на тренировке сборной России. Причина – травмы футболистов. С другой стороны, полузащитник «Спартака» Денис Глушаков вернулся к занятиям в общей группе.

    Напомним, что сборная России ведет подготовку к предстоящим товарищеским матча со сборными Кот-д'Ивуара (24 марта) и Бельгии (28 марта). Первый матч пройдет в Краснодаре, а вторая встреча – в Сочи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.03.2017 11:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 22 марта 2017, 18:38

      Не могу понять, так Крицюк в сборной?..его ж вроде отозвали и Гильерме вместо него, путаница какая-то..

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