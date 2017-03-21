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    «Ювентус» и «Барселона» поборются за Рабьо

    «Ювентус» и «Барселона» интересуются хавбеком «ПСЖ» Адрианом Рабьо.

    Сообщается, что и туринцы, и каталонцы рассматривают 21-летнего игрока как альтернативу другому полузащитнику парижан – Марко Верратти, которого французский клуб отказывается продавать даже за 80 миллионов евро.

    Ранее появилась информация, что футболиста в своих рядах также хотят видеть «Арсенал» и «Тоттенхэм».

    В текущем сезоне Рабьо записал в свой актив три гола и четыре результативных передачи в 30-ти встречах. Его действующее соглашение рассчитано до июня 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 12 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    21.03.2017 22:41
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