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    Фернандес заявил, что счастлив находиться в сборной России

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился впечатлениями от нахождения в расположении сборной России и первых тренировок вместе с остальными игроками национальной команды.

    Подопечные Станислава Черчесова начали подготовку к контрольным поединкам. В пятницу, 24 марта, им предстоит встретиться с Кот-д’Ивуаром, а во вторник, 28 числа – с Бельгией.

    «Я впервые в расположении команды, и у меня самые лучшие впечатления от первых дней, меня очень хорошо приняли. Меня все устраивает, и я просто счастлив.

    Был ли у меня разговор с главным тренером сборной? Я с ним раньше встречался, сейчас мы пока предметно не говорили. Просто спросил меня о семье, впечатлениях, делах и работе на тренировках. О моей роли в команде или позиции речи не шло.

    Сравнить работу под руководством Черчесова и Слуцкого? Мне сложно делать какие-то сравнения, потому что опыт работы с Черчесовым у меня еще небольшой.

    Нам предстоят довольно сложные игры. Ивуарийцы – быстрая и сильная команда. А у бельгийцев есть очень сильные игроки – Лукаку, Витсель, Де Брюйне, Мертенс. Жаль не сыграет Эден Азар. Смогу ли я выйти на поле в этих матчах? Пока еще не знаю. Нужно потерпеть этот срок – пять лет, остается еще немножко. Я лично всегда готовь играть», – сказал Фернандес.

    Ранее вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко сообщил, что Фернандес сможет впервые надеть футболку сборной России в июне этого года.

    Источник: ТАСС

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    21.03.2017 20:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 22 марта 2017, 12:14

      Удачи!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 марта 2017, 08:50

      Удачи, Марио!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 22 марта 2017, 03:21

      Молодец! Успехов за сборную России!

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