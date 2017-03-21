Фернандес заявил, что счастлив находиться в сборной России

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился впечатлениями от нахождения в расположении сборной России и первых тренировок вместе с остальными игроками национальной команды.

Подопечные Станислава Черчесова начали подготовку к контрольным поединкам. В пятницу, 24 марта, им предстоит встретиться с Кот-д’Ивуаром, а во вторник, 28 числа – с Бельгией.

«Я впервые в расположении команды, и у меня самые лучшие впечатления от первых дней, меня очень хорошо приняли. Меня все устраивает, и я просто счастлив.

Был ли у меня разговор с главным тренером сборной? Я с ним раньше встречался, сейчас мы пока предметно не говорили. Просто спросил меня о семье, впечатлениях, делах и работе на тренировках. О моей роли в команде или позиции речи не шло.

Сравнить работу под руководством Черчесова и Слуцкого? Мне сложно делать какие-то сравнения, потому что опыт работы с Черчесовым у меня еще небольшой.

Нам предстоят довольно сложные игры. Ивуарийцы – быстрая и сильная команда. А у бельгийцев есть очень сильные игроки – Лукаку, Витсель, Де Брюйне, Мертенс. Жаль не сыграет Эден Азар. Смогу ли я выйти на поле в этих матчах? Пока еще не знаю. Нужно потерпеть этот срок – пять лет, остается еще немножко. Я лично всегда готовь играть», – сказал Фернандес.

Ранее вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко сообщил, что Фернандес сможет впервые надеть футболку сборной России в июне этого года.