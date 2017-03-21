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  • Амир Натхо: «Месси – обычный человек, ничего особенного. Не инопланетянин»

Амир Натхо: «Месси – обычный человек, ничего особенного. Не инопланетянин»

21 марта 2017, 16:37
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Полузащитник «Локомотива» Амир Натхо рассказал о своем нахождении в «Барселоне», а также об общении с лидером каталонцев Лионеле Месси. По словам хавбека, во время выступлений в Испании он скучал по России.

– «Барса» – это космос?

– Я не могу сказать, что уровень игроков у нас и там в 15-16 лет сильно отличается. Просто после 16 лет отношение к игрокам становится более персонализированным: за каждым внимательно следят и работают над тем, чтобы они прогрессировали. А главное, доверяют: без ошибок ведь не бывает. Молодой игрок проходит через них вместе с поддержкой от клуба. И все получается.

– Тем не менее, вы вернулись в Россию.

– Во-первых, я перешел в большой столичный клуб – ЦСКА. Во-вторых… Мне не очень комфортно было в Испании. Да, наверное, многие могут покрутить пальцем у виска, но это правда. Здесь все родные и друзья, без них очень тяжело. Конечно, я выучил испанский, но это не равно найти друзей.

– Скучали?

– Очень. Для меня важно быть рядом с близкими людьми. Долгое время я не могу без них. Если оставить за скобками футбол, то два года в «Барсе» были не самые счастливые. Для меня Майкоп и Краснодар гораздо ближе по душе.

– А как же возможность познакомиться с Месси?

– Да мы успели не только познакомиться, но и регулярно перекидывались приветственными фразами на тренировках: «привет», «пока», «как дела?». Он – скромный обычный человек, ничего особенного. Не инопланетянин. Три раза меня приглашали на занятия вместе с основной командой клуба.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Барселона Локомотив Месси Лионель Натхо Амир
Комментарии (2)
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Юрэс
1490121728
Да ну них. .....я себе! !!!!!! А я думал инопланетянЕН
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