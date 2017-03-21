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    Амир Натхо: «Месси – обычный человек, ничего особенного. Не инопланетянин»

    Полузащитник «Локомотива» Амир Натхо рассказал о своем нахождении в «Барселоне», а также об общении с лидером каталонцев Лионеле Месси. По словам хавбека, во время выступлений в Испании он скучал по России.

    – «Барса» – это космос?

    – Я не могу сказать, что уровень игроков у нас и там в 15-16 лет сильно отличается. Просто после 16 лет отношение к игрокам становится более персонализированным: за каждым внимательно следят и работают над тем, чтобы они прогрессировали. А главное, доверяют: без ошибок ведь не бывает. Молодой игрок проходит через них вместе с поддержкой от клуба. И все получается.

    – Тем не менее, вы вернулись в Россию.

    – Во-первых, я перешел в большой столичный клуб – ЦСКА. Во-вторых… Мне не очень комфортно было в Испании. Да, наверное, многие могут покрутить пальцем у виска, но это правда. Здесь все родные и друзья, без них очень тяжело. Конечно, я выучил испанский, но это не равно найти друзей.

    – Скучали?

    – Очень. Для меня важно быть рядом с близкими людьми. Долгое время я не могу без них. Если оставить за скобками футбол, то два года в «Барсе» были не самые счастливые. Для меня Майкоп и Краснодар гораздо ближе по душе.

    – А как же возможность познакомиться с Месси?

    – Да мы успели не только познакомиться, но и регулярно перекидывались приветственными фразами на тренировках: «привет», «пока», «как дела?». Он – скромный обычный человек, ничего особенного. Не инопланетянин. Три раза меня приглашали на занятия вместе с основной командой клуба.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    21.03.2017 16:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 21 марта 2017, 21:42

      Да ну них. .....я себе! !!!!!!
      А я думал инопланетянЕН

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