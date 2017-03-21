Симеоне: «Тренировать «Реал»? Никогда»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что никогда не возглавит мадридский «Реал», а также выразил желание тренировать сборную Аргентины на заключительном этапе своей карьеры.

«Никогда не буду тренировать «Реал». Это очевидно. Хотя бы с точки зрения чувств. Они бы и сами не стали меня приглашать. Я молод. Может, однажды возглавлю другую испанскую команду. Конечно, однажды мне бы хотелось возглавить сборную Аргентины, но для этого мне нужно стать лучше как тренеру. Я бы хотел этого на заключительном этапе карьеры», – сказал Симеоне.

Специалист руководит «Атлетико» с 2011 года.