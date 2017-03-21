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    Симеоне: «Тренировать «Реал»? Никогда»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что никогда не возглавит мадридский «Реал», а также выразил желание тренировать сборную Аргентины на заключительном этапе своей карьеры.

    «Никогда не буду тренировать «Реал». Это очевидно. Хотя бы с точки зрения чувств. Они бы и сами не стали меня приглашать. Я молод. Может, однажды возглавлю другую испанскую команду. Конечно, однажды мне бы хотелось возглавить сборную Аргентины, но для этого мне нужно стать лучше как тренеру. Я бы хотел этого на заключительном этапе карьеры», – сказал Симеоне.

    Специалист руководит «Атлетико» с 2011 года.

    Источник: FourFourTwo

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    21.03.2017 14:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 21 марта 2017, 21:52

      Ну уж?! А если предложат, скажем, миллионов 15 евро в год?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 21 марта 2017, 17:46

      Зуб дал или нет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      lokomotyv 21 марта 2017, 15:05

      севилью вилиреал сельту барсу валенсию

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Чеба 21 марта 2017, 15:00

      Красава!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 21 марта 2017, 14:51

      "Может, однажды возглавлю другую испанскую команду."
      Какая же еще может быть "другая" Испанская команда, которая будет на хуже Атлетико, но не Реал ..... так сложно предположить даже )))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1126

      richi > FanatSerj 21 марта 2017, 18:47

      Таких не бывает.

      1
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