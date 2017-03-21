Карпин: «Пенальти на Дзюбе был. А что, он должен был стоять и бороться с защитником?»

Ну вот что я хотел донести до наших судей и футболистов, только что случилось в матче сборной - голяк нашим забили. Не могут бороться до последнего - защитник держал, держал их нападающего, хватал руками - а он не падает как дзюба. Не могут бороться как мужики, дзюба с судьями наших уже зашугали,как щенков их только что сделали. А Карпин все бубнит... нападающий бороться с защитником и не валиться.... Должен!!! И пенальти левые на дзюбе не давать. Ивуарийцы сейчас показывают нашим, как надо бороться за мяч и не валиться при касании соперника на траву!!!
Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин высказал мнение о спорных решениях в матче 20-го тура между «Зенитом» и «Арсеналом» (2:0). Карпин заявил, что судья правильно назначил пенальти в ворота тульской команды за нарушение на Артеме Дзюбе, но второй гол сине-бело-голубых нельзя было засчитывать из-за положения «вне игры» у Данни.
«По мне, пенальти на Дзюбе был. Защитник обхватывал нападающего руками, тот упал. А что, он должен был стоять и бороться с защитником? Что касается второго гола, то офсайд был однозначно. Очередная судейская ошибка, которая, получается, повлияла на игру.
Кирьяков сказал, что в игру вмешалась рука Питера? Неизвестно. Есть вещи, когда судьи грубо ошибаются. Такое действительно есть. Кому и что за это будет – это уже другое дело», – заявил Карпин в эфире программы «Тотальный разбор».