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  • Карпин: «Пенальти на Дзюбе был. А что, он должен был стоять и бороться с защитником?»

Карпин: «Пенальти на Дзюбе был. А что, он должен был стоять и бороться с защитником?»

21 марта 2017, 09:20
24

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин высказал мнение о спорных решениях в матче 20-го тура между «Зенитом» и «Арсеналом» (2:0). Карпин заявил, что судья правильно назначил пенальти в ворота тульской команды за нарушение на Артеме Дзюбе, но второй гол сине-бело-голубых нельзя было засчитывать из-за положения «вне игры» у Данни.

«По мне, пенальти на Дзюбе был. Защитник обхватывал нападающего руками, тот упал. А что, он должен был стоять и бороться с защитником? Что касается второго гола, то офсайд был однозначно. Очередная судейская ошибка, которая, получается, повлияла на игру.

Кирьяков сказал, что в игру вмешалась рука Питера? Неизвестно. Есть вещи, когда судьи грубо ошибаются. Такое действительно есть. Кому и что за это будет – это уже другое дело», – заявил Карпин в эфире программы «Тотальный разбор».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Дзюба Артем Карпин Валерий
Комментарии (24)
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пряник929
1490078657
А зачем, правда, бороться? Ныряй и один из десяти будет пенальти. Только европейские судьи каждый раз нашим ныряльщикам по горчичнику выдают. Посмотри английский футбол и посмотри сколько болельщиков? Разницу чуешь? Там бюджетные деньги пенсионеров на футбол не идут, команды зарабатывают. Футболист он не для того, чтобы зарплату получать, а для того, чтобы своей игрой прибыль команде приносить и болельщиков радовать и привлекать!!!
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пряник929
1490079660
Да, и чтобы не бороться с защитником, пусть играет в футбол на...... PS4 или XBOX....
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Диктор
1490080237
Что то Карпин прям за Зенит начал чалить,а что с пенальти на Зе Луише ? Что ты об этом молчишь?
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ильиных
1490081660
А почему бы и не побороться с защитником ? Я думаю просто они холявщики хуй что могут сами.
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firs04
1490081725
Согласен с Карпиным, пеналь был и офсайд был.
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пряник929
1490085740
Да вот еще Карпин оставил без комментария как Березуцкий держал игрока Терека и порвал ему футболку буквально от груди до .... талии... и что, кто то наказан штрафной, осуждение... Пусть Карпин схватит кого-нибудь на улице и порвет на нем футболку, нормуль??? Вот была борьба на поле, а в Питере театр и низкая квалификация судей
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APchelov
1490087285
Бревно по имени Дзюба очень неустойчиво. Оно падает при лёгком касании. С ним нужно держаться на расстоянии. Вреда всё-равно не будет. Зенит с его участием лично я смотрю без удовольствия
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Чермындыр
1490091932
Зачем бороться? Лучше упасть как шлюха и выпросить пеночку. Даже бабами их называть язык не поворачивается. Не игроки, а футбольные прошмандовки!
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Garrincha58
1490100200
пенальти фифти фифти,в АПЛ бы точно Дзюбе карточку дали, а вне игры сто пудово жаль что наши судейки почти в каждом матче решают судьбы команд ну что мы все хотим какой футбол такие и судейки такие и руководители РФС
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пряник929
1490374072
Ну вот что я хотел донести до наших судей и футболистов, только что случилось в матче сборной - голяк нашим забили. Не могут бороться до последнего - защитник держал, держал их нападающего, хватал руками - а он не падает как дзюба. Не могут бороться как мужики, дзюба с судьями наших уже зашугали,как щенков их только что сделали. А Карпин все бубнит... нападающий бороться с защитником и не валиться.... Должен!!! И пенальти левые на дзюбе не давать. Ивуарийцы сейчас показывают нашим, как надо бороться за мяч и не валиться при касании соперника на траву!!!
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