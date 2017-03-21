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    Карпин: «Пенальти на Дзюбе был. А что, он должен был стоять и бороться с защитником?»

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин высказал мнение о спорных решениях в матче 20-го тура между «Зенитом» и «Арсеналом» (2:0). Карпин заявил, что судья правильно назначил пенальти в ворота тульской команды за нарушение на Артеме Дзюбе, но второй гол сине-бело-голубых нельзя было засчитывать из-за положения «вне игры» у Данни.

    «По мне, пенальти на Дзюбе был. Защитник обхватывал нападающего руками, тот упал. А что, он должен был стоять и бороться с защитником? Что касается второго гола, то офсайд был однозначно. Очередная судейская ошибка, которая, получается, повлияла на игру.

    Кирьяков сказал, что в игру вмешалась рука Питера? Неизвестно. Есть вещи, когда судьи грубо ошибаются. Такое действительно есть. Кому и что за это будет – это уже другое дело», – заявил Карпин в эфире программы «Тотальный разбор».

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.03.2017 09:20
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 24 марта 2017, 19:47

      Ну вот что я хотел донести до наших судей и футболистов, только что случилось в матче сборной - голяк нашим забили. Не могут бороться до последнего - защитник держал, держал их нападающего, хватал руками - а он не падает как дзюба. Не могут бороться как мужики, дзюба с судьями наших уже зашугали,как щенков их только что сделали. А Карпин все бубнит... нападающий бороться с защитником и не валиться.... Должен!!! И пенальти левые на дзюбе не давать. Ивуарийцы сейчас показывают нашим, как надо бороться за мяч и не валиться при касании соперника на траву!!!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 марта 2017, 15:43

      пенальти фифти фифти,в АПЛ бы точно Дзюбе карточку дали, а вне игры сто пудово жаль что наши судейки почти в каждом матче решают судьбы команд ну что мы все хотим какой футбол такие и судейки такие и руководители РФС

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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 21 марта 2017, 13:25

      Зачем бороться? Лучше упасть как шлюха и выпросить пеночку. Даже бабами их называть язык не поворачивается. Не игроки, а футбольные прошмандовки!

      2
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Чермындыр 21 марта 2017, 15:36

      Самое главное, чтобы ты крепко стоял на ногах, и шёл по жизни уверенной походкой.

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      Рейтинг: +93

      stachel > Чермындыр 21 марта 2017, 16:50

      Не, Дюбе надо было бутсы снять и по правилам вольной борьбы перейти с защитником в партер. Так что ли?

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 21 марта 2017, 12:08

      Бревно по имени Дзюба очень неустойчиво. Оно падает при лёгком касании. С ним нужно держаться на расстоянии. Вреда всё-равно не будет. Зенит с его участием лично я смотрю без удовольствия

      3
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 21 марта 2017, 11:42

      Да вот еще Карпин оставил без комментария как Березуцкий держал игрока Терека и порвал ему футболку буквально от груди до .... талии... и что, кто то наказан штрафной, осуждение... Пусть Карпин схватит кого-нибудь на улице и порвет на нем футболку, нормуль??? Вот была борьба на поле, а в Питере театр и низкая квалификация судей

      2
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      Рейтинг: +496

      firs04 21 марта 2017, 10:35

      Согласен с Карпиным, пеналь был и офсайд был.

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      Рейтинг: +709

      monser08 > firs04 21 марта 2017, 23:03

      100%

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      Рейтинг: +295

      ильиных 21 марта 2017, 10:34

      А почему бы и не побороться с защитником ? Я думаю просто они холявщики хуй что могут сами.

      -1
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      Рейтинг: +93

      stachel > ильиных 21 марта 2017, 16:51

      Как, если тебя держат руками? По правилам какой борьбы?

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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 21 марта 2017, 10:32

      Всё верно !!!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 марта 2017, 10:10

      Что то Карпин прям за Зенит начал чалить,а что с пенальти на Зе Луише ? Что ты об этом молчишь?

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Диктор 21 марта 2017, 11:09

      И про пенальти на Ари че то тоже промолчал...

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Диктор 21 марта 2017, 18:18

      ну, наверное, потому что его об этом не спрашивали!

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 21 марта 2017, 10:01

      Да, и чтобы не бороться с защитником, пусть играет в футбол на...... PS4 или XBOX....

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