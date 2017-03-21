Буффон заявил, что Нойер лучший в категории «современный голкипер»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился мнением о вратаре «Баварии» Мануэле Нойере. По словам итальянца, немецкий страж ворот уже долгие годы лучший в категории «современный голкипер».

«Нойер – большой и великолепный вратарь. Он сильный, мощный и уверенный в себе. Его аура успокаивает коамнду. Мануэль хорош в игре ногами и совершает невозможные спасения. У него своя эра. Долгие годы он лучший в категории «современный голкипер», – сказал Буффон.

30-летний Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года.