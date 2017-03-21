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    Буффон заявил, что Нойер лучший в категории «современный голкипер»

    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился мнением о вратаре «Баварии» Мануэле Нойере. По словам итальянца, немецкий страж ворот уже долгие годы лучший в категории «современный голкипер».

    «Нойер – большой и великолепный вратарь. Он сильный, мощный и уверенный в себе. Его аура успокаивает коамнду. Мануэль хорош в игре ногами и совершает невозможные спасения. У него своя эра. Долгие годы он лучший в категории «современный голкипер», – сказал Буффон.

    30-летний Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года.

    Источник: Goal.com

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    21.03.2017 01:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 21 марта 2017, 21:41

      Уважаю скромных людей. Это вам не хвастун типа Моуриньо.

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