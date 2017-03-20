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    Бубнов: «Многие футболисты сборной России не соответствуют уровню национальной команды»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов высказал мнение об игре защитника «Спартака» и сборной России Ильи Кутепова. По словам Бубнова, многие футболисты национальной команды не соответствуют ее уровню.

    «Кутепов в матче с «Локомотивом» совершил две грубейшие позиционные ошибки. Ему или не объясняют, или он не понимает, как надо в подобных моментах действовать. Если он хочет статьи игроком высокого уровня, то нельзя такие ошибки совершать. Он игрок сборной? У нас многие футболисты не соответствуют национальной команде», – сказал Бубнов.

    На счету 23-летнего Кутепова два матча в составе сборной России.

    Источник: Спорт FM

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    20.03.2017 23:27
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 21 марта 2017, 14:19

      Уровню сборной Германии они точно не соответствуют. Но ведь и уровень нашей сборной давно не соответствует даже удовлетворительной оценке

      1
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 21 марта 2017, 08:58

      Спартак и оборная, две вещи несовместные. И тренер никакой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 21 марта 2017, 08:37

      Видимо "гениальному" эксперту бубнову не известно,что уровень сборной это и есть футболисты,как играют,такой и уровень. Сборная Габона и рада играть как германия, но вот футболисты только уровня Габона.

      0
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 21 марта 2017, 08:35

      Альтернатива есть? Предложи.

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 21 марта 2017, 07:31

      Красавчик, а как они там оказались???? Купили абонемент???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 21 марта 2017, 05:57

      Какая сборная,какие руководители,такой и уровень

      2
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 21 марта 2017, 02:58

      Ну возьми, да найди соответствующих..

      1
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      Рейтинг: +118

      kostyandr 21 марта 2017, 01:06

      Почему же не соответствуют, какие игроки - такой и уровень

      2
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > kostyandr 21 марта 2017, 04:21

      Как не печально , но это факт..

      3
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 21 марта 2017, 00:45

      Убирайте лимит на легионеров, тогда и будут пробиваться молодые таланты...

      1
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 21 марта 2017, 00:21

      Когда он не будет совершать грубые ошибки, ему уже надо будет заканчивать играть по причине возраста, и в сборной опять возникнет вечная проблема квалифицированных защитников. Онопкошевич какой-то наступил.))

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