Бубнов: «Многие футболисты сборной России не соответствуют уровню национальной команды»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказал мнение об игре защитника «Спартака» и сборной России Ильи Кутепова. По словам Бубнова, многие футболисты национальной команды не соответствуют ее уровню.

«Кутепов в матче с «Локомотивом» совершил две грубейшие позиционные ошибки. Ему или не объясняют, или он не понимает, как надо в подобных моментах действовать. Если он хочет статьи игроком высокого уровня, то нельзя такие ошибки совершать. Он игрок сборной? У нас многие футболисты не соответствуют национальной команде», – сказал Бубнов.

На счету 23-летнего Кутепова два матча в составе сборной России.