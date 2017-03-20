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  • Бубнов: «Многие футболисты сборной России не соответствуют уровню национальной команды»

Бубнов: «Многие футболисты сборной России не соответствуют уровню национальной команды»

20 марта 2017, 23:27
14

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказал мнение об игре защитника «Спартака» и сборной России Ильи Кутепова. По словам Бубнова, многие футболисты национальной команды не соответствуют ее уровню.

«Кутепов в матче с «Локомотивом» совершил две грубейшие позиционные ошибки. Ему или не объясняют, или он не понимает, как надо в подобных моментах действовать. Если он хочет статьи игроком высокого уровня, то нельзя такие ошибки совершать. Он игрок сборной? У нас многие футболисты не соответствуют национальной команде», – сказал Бубнов.

На счету 23-летнего Кутепова два матча в составе сборной России.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Спартак Россия Кутепов Илья Бубнов Александр
Комментарии (14)
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Garrincha58
1490043962
без ошибок играют роботы сам небось сколько шишек набивал когда играл
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mialkov
1490046355
Убирайте лимит на легионеров, тогда и будут пробиваться молодые таланты...
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kostyandr
1490047586
Почему же не соответствуют, какие игроки - такой и уровень
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Таганский
1490054297
Ну возьми, да найди соответствующих..
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ЮЗИК
1490065051
Какая сборная,какие руководители,такой и уровень
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пряник929
1490070699
Красавчик, а как они там оказались???? Купили абонемент???
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sochi-2013
1490074543
Альтернатива есть? Предложи.
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zagrizlik
1490074631
Видимо "гениальному" эксперту бубнову не известно,что уровень сборной это и есть футболисты,как играют,такой и уровень. Сборная Габона и рада играть как германия, но вот футболисты только уровня Габона.
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Viktor781
1490075913
Спартак и оборная, две вещи несовместные. И тренер никакой.
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APchelov
1490095182
Уровню сборной Германии они точно не соответствуют. Но ведь и уровень нашей сборной давно не соответствует даже удовлетворительной оценке
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