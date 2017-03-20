Тарасов считает ничью со «Спартаком» закономерным результатом

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился мнением о матче 20-го тура РФПЛ против «Спартака» (1:1). По словам футболиста, ничья в этой встрече – это закономерный результат.

«Не могу сказать, что по ходу матча со «Спартаком» мы сдали, но пропустили гол из-за ошибки, где-то не были сконцентрированы. Это была тяжелая игра. Где-то мы переламывали, где-то «Спартак» играл хорошо. Думаю, результат закономерный», – заявил Тарасов в эфире программы «8-16».

«Локомотив» на данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.