Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тарасов считает ничью со «Спартаком» закономерным результатом

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился мнением о матче 20-го тура РФПЛ против «Спартака» (1:1). По словам футболиста, ничья в этой встрече – это закономерный результат.

    «Не могу сказать, что по ходу матча со «Спартаком» мы сдали, но пропустили гол из-за ошибки, где-то не были сконцентрированы. Это была тяжелая игра. Где-то мы переламывали, где-то «Спартак» играл хорошо. Думаю, результат закономерный», – заявил Тарасов в эфире программы «8-16».

    «Локомотив» на данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.03.2017 21:46
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 марта 2017, 09:26

      Все команды РФПЛ дадут бой лидерам чемпионата, тем более Спартаку, т.к. одни
      хотят войти в пятерку для участия в ЕК, другие, чтобы остаться в премьер лиге и
      находиться в турнирной таблице как можно выше.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11