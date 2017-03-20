«Рома» предложила Тотти шестилетний контракт директора клуба

Нападающий «Ромы» Франческо Тотти после завершения карьеры может занять должность директора римского клуба. Напомним, ранее сообщалось, что 40-летний футболист планирует уйти из футбола по окончании текущего сезона.

«Мы пока не говорили с Тотти по поводу его игрового будущего, но он имеет предложение подписать шестилетний контракт директора клуба», – заявил президент «Ромы» Джеймс Палотта.

Тотти выступает за римскую команду с 1992 года. На его счету 609 матчей и 250 голов.