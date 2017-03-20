Орлов оценил шансы Кокорина на попадание в сборную России

Футбольный комментатор Геннадий Орлов уверен, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин вряд ли получит вызов в сборную России даже после полученной травмы Артемом Дзюбой. В текущем розыгрыше Премьер-лиги Александр провел 20 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

– Дзюба получил травму и может не поехать в сборную. У Кокорина появился шанс попасть в национальную команду или все равно не дотягивает?

– Нет. Я думаю, Черчесов его не вызовет. Вышел Кержаков и сыграл полезнее Кокорина, создал голевой момент. А Кокорин? Нет… Сухая статистика. И потом Черчесову нужно попробовать и Полоза, и Бухарова. Главный тренер, считаю, придерживается спортивного принципа. А помните, что делал Капелло?

– Что?

– Вызывал молодых игроков непонятно почему. Нельзя матчи превращать в тренировочные спарринги. Речь же идет о рейтинге.