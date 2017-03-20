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    Орлов оценил шансы Кокорина на попадание в сборную России

    Футбольный комментатор Геннадий Орлов уверен, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин вряд ли получит вызов в сборную России даже после полученной травмы Артемом Дзюбой. В текущем розыгрыше Премьер-лиги Александр провел 20 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

    – Дзюба получил травму и может не поехать в сборную. У Кокорина появился шанс попасть в национальную команду или все равно не дотягивает?

    – Нет. Я думаю, Черчесов его не вызовет. Вышел Кержаков и сыграл полезнее Кокорина, создал голевой момент. А Кокорин? Нет… Сухая статистика. И потом Черчесову нужно попробовать и Полоза, и Бухарова. Главный тренер, считаю, придерживается спортивного принципа. А помните, что делал Капелло?

    – Что?

    – Вызывал молодых игроков непонятно почему. Нельзя матчи превращать в тренировочные спарринги. Речь же идет о рейтинге.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.03.2017 07:55
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 20 марта 2017, 12:26

      Керж противоположность Коко, по самоотдаче.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 20 марта 2017, 10:17

      Ключевая Фраза тут "Вышел Кержаков и сыграл полезнее Кокорина, создал голевой момент" но оно продолжает играть в основе...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > lysenkoff 20 марта 2017, 11:46

      Так как рукивбоки любимчик цыгана,вот и каждый раз на поле

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +496

      firs04 20 марта 2017, 10:04

      Сказал бы кратко- Шансов НЕТ!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5113

      hunta 20 марта 2017, 08:23

      Что-то сегодня Орлова много....

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 20 марта 2017, 08:14

      Да ему и в зените то не место...Оренбург потолок

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > алекс88 20 марта 2017, 20:57

      в динаму

      0
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      Рейтинг: +720

      Flydis 20 марта 2017, 08:08

      Как показал день вчерашний, Орлов не видит разницы между Бурлаком и Беляевым.

      0
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