Спаллетти предупредил итальянских журналистов

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти считает, что победа над «Сассуоло» в матче 29-го тура итальянской Серии А помогла его команде справиться с эмоциями после вылета из Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 3:1.

«Мы тяжело перенесли вылет из Лиги Европы в психологическом плане. Но сегодняшний матч наглядно всем показал, что мы сделали все необходимое, чтобы перешагнуть через эти неприятности. Мы никогда ранее не побеждали «Сассуоло» на своем поле, хотя не уверен, что многие вообще знали об этом.

Мое будущее? Оно зависит от результатов команды и от того, достигает ли она поставленных целей на сезон. Зачастую представители СМИ судят о ситуации со стороны, в то время как я общаюсь с руководством и другими сотрудниками клуба ежедневно. Но никто не может знать, о чем мы говорим. То, о чем пишут местные СМИ, зачастую не соответствует действительности. Если хотите, я могу переслать вам все мои текстовые сообщения и телефонные звонки, чтобы вы имели четкое представление о содержании наших диалогов.

Хочу отметить, что с этого самого момента либо мы говорим о футболе, либо я просто не буду отвечать на подобные вопросы, предположения или оскорбления. Да, для меня оскорбительно звучат все слухи на счет моей работы в будущем. И я могу просто не приходить на пресс-конференции», – сказал Спаллетти.

Стоит отметить, что действующий контракт Спаллетти с «Ромой» истекает летом 2017 года.