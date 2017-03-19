Рейнгольд: «Кутепов становится пижоном. Как быстро он пробился в основу «Спартака», так же быстро будет отправлен в дубль»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд раскритиковал игру защитника «Спартака» Ильи Кутепова в матче 20-го тура РФПЛ против «Локомотива» (1:1). По словам специалиста, 23-летний игрок сборной России действовал в этой встрече по-пижонски.

«Абсолютно безобразно играл Илья Кутепов. У него уже проявляются все признаки пижонства, я вообще балдею от этой молодежи! Они думают только о том, как себя показать вне футбола. Кутепов задницу от газона не мог оторвать, когда Ари забивал гол. Выбирает позицию безобразно, из-под него и второй раз чуть не забили. Безобразно играет! Или зачем он надел перчатки?! Погода вроде не такая холодная, так зачем они ему?! Если болеет, тогда зачем выходит на поле?! Повторюсь, все действия Кутепова говорят о том, что он становится пижоном.

На «Спартак» всегда настраивались как на последний бой, теперь тем более. Нужно показывать характер, играть в свой футбол и не давать усомниться в своем лидерстве. Поэтому так Кутепову играть нельзя! Команда старается, бегает, а один футболист берет и портит всю игру клубу. Если он уже думает, что стал игроком основного состава «Спартака» и сборной России, то он глубоко ошибается! Как стал Кутепов играть, так же быстро будет отправлен в дубль! Под ним есть и Джикия, и Боккетти, так что усадить Илью могут надолго», – сказал Рейнгольд.

В нынешнем сезоне Кутепов провел за «Спартак» в РФПЛ 20 матчей, в которых не отметился результативными действиями и заработал три желтые карточки.