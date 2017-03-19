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  • Рейнгольд: «Кутепов становится пижоном. Как быстро он пробился в основу «Спартака», так же быстро будет отправлен в дубль»

Рейнгольд: «Кутепов становится пижоном. Как быстро он пробился в основу «Спартака», так же быстро будет отправлен в дубль»

19 марта 2017, 17:00
19

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд раскритиковал игру защитника «Спартака» Ильи Кутепова в матче 20-го тура РФПЛ против «Локомотива» (1:1). По словам специалиста, 23-летний игрок сборной России действовал в этой встрече по-пижонски.

«Абсолютно безобразно играл Илья Кутепов. У него уже проявляются все признаки пижонства, я вообще балдею от этой молодежи! Они думают только о том, как себя показать вне футбола. Кутепов задницу от газона не мог оторвать, когда Ари забивал гол. Выбирает позицию безобразно, из-под него и второй раз чуть не забили. Безобразно играет! Или зачем он надел перчатки?! Погода вроде не такая холодная, так зачем они ему?! Если болеет, тогда зачем выходит на поле?! Повторюсь, все действия Кутепова говорят о том, что он становится пижоном.

На «Спартак» всегда настраивались как на последний бой, теперь тем более. Нужно показывать характер, играть в свой футбол и не давать усомниться в своем лидерстве. Поэтому так Кутепову играть нельзя! Команда старается, бегает, а один футболист берет и портит всю игру клубу. Если он уже думает, что стал игроком основного состава «Спартака» и сборной России, то он глубоко ошибается! Как стал Кутепов играть, так же быстро будет отправлен в дубль! Под ним есть и Джикия, и Боккетти, так что усадить Илью могут надолго», – сказал Рейнгольд.

В нынешнем сезоне Кутепов провел за «Спартак» в РФПЛ 20 матчей, в которых не отметился результативными действиями и заработал три желтые карточки.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Кутепов Илья Рейнгольд Валерий
Комментарии (19)
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Garrincha58
1489932572
Кутепов еще всем покажет
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kykyi
1489932662
Это точно, бегать не хотел, во время подачи на Ари даже не прыгнул. А перчатки, маникюр наверное боится испортить. Еще сетки на голове не хватало, чтобы прическу не испортить.
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shinnik
1489932840
всего-то дедушке триста рублей не занял... Хана теперь.Не игрок.
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Mr_Murder
1489935058
а старичёк прав
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dudarik
1489935612
В чем то прав...
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Бриг
1489935995
Правильно! Убрать Кутю в дубль! Есть другие достойнее! Промеса бы ещё на лавку...
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kanav67
1489939586
Перчатки Кутепов надел только затем, чтобы отличаться от всех. Это и есть признак пижонства. Толку из этого долговязого не будет. Повторит путь Бурлака и Беляева.
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BarStep
1489939700
Первый раз полностью согласен со стариной Рейнгольдом....
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ilichkadr
1489949084
Дедушка Рейнгольд нашел крайнего Кутепова. Кто будет виноват в следующем матче?
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Мары
1489960714
Прав дедушка. Совсем офигел Кутепов.В мяче виноват на все сто.
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