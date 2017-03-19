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    Рейнгольд: «Кутепов становится пижоном. Как быстро он пробился в основу «Спартака», так же быстро будет отправлен в дубль»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд раскритиковал игру защитника «Спартака» Ильи Кутепова в матче 20-го тура РФПЛ против «Локомотива» (1:1). По словам специалиста, 23-летний игрок сборной России действовал в этой встрече по-пижонски.

    «Абсолютно безобразно играл Илья Кутепов. У него уже проявляются все признаки пижонства, я вообще балдею от этой молодежи! Они думают только о том, как себя показать вне футбола. Кутепов задницу от газона не мог оторвать, когда Ари забивал гол. Выбирает позицию безобразно, из-под него и второй раз чуть не забили. Безобразно играет! Или зачем он надел перчатки?! Погода вроде не такая холодная, так зачем они ему?! Если болеет, тогда зачем выходит на поле?! Повторюсь, все действия Кутепова говорят о том, что он становится пижоном.

    На «Спартак» всегда настраивались как на последний бой, теперь тем более. Нужно показывать характер, играть в свой футбол и не давать усомниться в своем лидерстве. Поэтому так Кутепову играть нельзя! Команда старается, бегает, а один футболист берет и портит всю игру клубу. Если он уже думает, что стал игроком основного состава «Спартака» и сборной России, то он глубоко ошибается! Как стал Кутепов играть, так же быстро будет отправлен в дубль! Под ним есть и Джикия, и Боккетти, так что усадить Илью могут надолго», – сказал Рейнгольд.

    В нынешнем сезоне Кутепов провел за «Спартак» в РФПЛ 20 матчей, в которых не отметился результативными действиями и заработал три желтые карточки.

    Источник: Rusfootball.info

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    19.03.2017 17:00
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +23534

      Мары 20 марта 2017, 00:58

      Прав дедушка.
      Совсем офигел Кутепов.В мяче виноват на все сто.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +17785

      ilichkadr 19 марта 2017, 21:44

      Дедушка Рейнгольд нашел крайнего Кутепова. Кто будет виноват в следующем матче?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7814

      BarStep 19 марта 2017, 19:08

      Первый раз полностью согласен со стариной Рейнгольдом....

      2
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      Рейтинг: +628

      kanav67 19 марта 2017, 19:06

      Перчатки Кутепов надел только затем, чтобы отличаться от всех. Это и есть признак пижонства. Толку из этого долговязого не будет. Повторит путь Бурлака и Беляева.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 19 марта 2017, 18:06

      Правильно! Убрать Кутю в дубль! Есть другие достойнее! Промеса бы ещё на лавку...

      -1
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      Рейтинг: +6913

      батог 19 марта 2017, 18:01

      Все правильно он говорит про Кутепова. Почитайте, что Кутепов выдал на этом сайте 18.03. в 16,01. Похож на казачка засланного!
      гнать надо вместе с Таски, пешком по полю ходят!

      0
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      Рейтинг: +295

      dudarik 19 марта 2017, 18:00

      В чем то прав...

      1
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      Рейтинг: +6618

      maior-60 19 марта 2017, 17:58

      Звезду словил.

      0
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 19 марта 2017, 17:50

      а старичёк прав

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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 19 марта 2017, 17:30

      Защита там не чемпионская. Прикольно, когда миллионер долларовый Комбаров с 10 м. дает не точный пас...

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      Рейтинг: +427

      policepnz > Амба Нагорск 19 марта 2017, 19:17

      там все миллирнёры епт!

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