Серия А. «Наполи» обыграл «Эмполи» благодаря дублю Инсинье

В рамках матча 29-го тура чемпионата Италии «Наполи» в гостях взял верх над «Эмполи» – 3:2. Дубль в составе победителей оформил нападающий Лоренцо Инсинье.

Этот результат позволил неаполитанцам набрать 63 очка и подняться на второе место в турнирной таблице. «Эмполи» имеет на своем счету 22 балла и занимает 17-ю позицию.

Чемпионат Италии. Серия А. 29-й тур

Эмполи – Наполи – 2:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Инсинье, 19; 0:2 – Мертенс, 24; 0:3 – Инсинье, 38 (с пенальти); 1:3 – Эль-Каддури, 70; 2:3 – Маккароне, 82 (с пенальти).

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