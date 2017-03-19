Пранделли отказался возглавлять «Лестер» из-за Раньери

Бывший главный тренер «Валенсии» Чезаре Пранделли признался, что отказался возглавлять «Лестер Сити». Итальянский специалист мотивировал это тем, что в английском клубе плохо обошлись с его соотечественником Клаудио Раньери.

«Тренеры всегда должны быть в курсе ситуации и делать выводы. «Лестер» не мог так сильно просесть всего лишь за несколько месяцев, ведь состав у команды остался все тот же. Игроки явно выкладывались меньше, чем могли бы.

На меня вышли представители клуба, но я им тут же отказал. Не хочу идти в место, где так поступили с Раньери», – сказал Пранделли.

Напомним, что после увольнения Раньери «Лестер» одержал четыре победы подряд.