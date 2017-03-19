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    Пранделли отказался возглавлять «Лестер» из-за Раньери

    Бывший главный тренер «Валенсии» Чезаре Пранделли признался, что отказался возглавлять «Лестер Сити». Итальянский специалист мотивировал это тем, что в английском клубе плохо обошлись с его соотечественником Клаудио Раньери.

    «Тренеры всегда должны быть в курсе ситуации и делать выводы. «Лестер» не мог так сильно просесть всего лишь за несколько месяцев, ведь состав у команды остался все тот же. Игроки явно выкладывались меньше, чем могли бы.

    На меня вышли представители клуба, но я им тут же отказал. Не хочу идти в место, где так поступили с Раньери», – сказал Пранделли.

    Напомним, что после увольнения Раньери «Лестер» одержал четыре победы подряд.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.03.2017 14:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 20 марта 2017, 12:23

      Молоток!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      Zigagurt 19 марта 2017, 22:22

      Фуфло, кому ты нужен

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > Zigagurt 21 марта 2017, 05:53

      Самокритика облагораживает.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3254

      David_Fio 19 марта 2017, 15:30

      Настоящий мужик Пранделли!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4024

      raritet > David_Fio 19 марта 2017, 18:51

      Печальна судьба тренеров в мире зажравшихся пинателей мяча.

      1
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