Давыдов: «Спартак-2» приложит все усилия для победы над «Динамо»

Я как болельщик красно белых, просто за хороший футбол.От души и без газпромовской мути.А голы, вот если честно пофиг.Спартак 2 всё равно в премьеру не пойдёт, а Динамо победа откровенно говоря, нужней с точки зрения турнирной борьбы.
Удачи обеим клубам и да будет честный футбол !!!
Нападающий «Спартака-2» Денис Давыдов поделился ожиданиями от предстоящего матча 27-го тура Футбольной национальной лиги с московским «Динамо». 21-летний форвард выразил надежду, что его команде удастся выиграть у бело-голубых, а на «Открытие Арене» соберется большое количество болельщиков.
– Для вас матчи с «Динамо» особенные? Гол в Премьер-лиге вы забили именно бело-голубым.
– Безусловно. «Динамо» – принципиальный соперник, игры с которым всегда складываются непросто. А эмоции в том матче в 2015 году, когда забил, были непередаваемыми! Ощущал себя на седьмом небе от счастья. Надеюсь повторить тот успех в сегодняшнем поединке с «Динамо».
– В воскресенье на «Открытие Арене» вам предстоит ответная игра с «Динамо».
– Все мысли сейчас об этой встрече. Будем играть при своих трибунах. Надеемся, что соберется много болельщиков. Мы не можем их подвести. Поэтому приложим все усилия для победы. Настроены взять реванш у «Динамо» за обидное поражение в первом круге. Будем биться до конца.
Напомним, что матч «Спартак-2» – «Динамо» пройдет сегодня и начнется в 16:00 по московскому времени.