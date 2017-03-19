Давыдов: «Спартак-2» приложит все усилия для победы над «Динамо»

Нападающий «Спартака-2» Денис Давыдов поделился ожиданиями от предстоящего матча 27-го тура Футбольной национальной лиги с московским «Динамо». 21-летний форвард выразил надежду, что его команде удастся выиграть у бело-голубых, а на «Открытие Арене» соберется большое количество болельщиков.

– Для вас матчи с «Динамо» особенные? Гол в Премьер-лиге вы забили именно бело-голубым.

– Безусловно. «Динамо» – принципиальный соперник, игры с которым всегда складываются непросто. А эмоции в том матче в 2015 году, когда забил, были непередаваемыми! Ощущал себя на седьмом небе от счастья. Надеюсь повторить тот успех в сегодняшнем поединке с «Динамо».

– В воскресенье на «Открытие Арене» вам предстоит ответная игра с «Динамо».

– Все мысли сейчас об этой встрече. Будем играть при своих трибунах. Надеемся, что соберется много болельщиков. Мы не можем их подвести. Поэтому приложим все усилия для победы. Настроены взять реванш у «Динамо» за обидное поражение в первом круге. Будем биться до конца.

Напомним, что матч «Спартак-2» – «Динамо» пройдет сегодня и начнется в 16:00 по московскому времени.