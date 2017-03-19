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    Давыдов: «Спартак-2» приложит все усилия для победы над «Динамо»

    Нападающий «Спартака-2» Денис Давыдов поделился ожиданиями от предстоящего матча 27-го тура Футбольной национальной лиги с московским «Динамо». 21-летний форвард выразил надежду, что его команде удастся выиграть у бело-голубых, а на «Открытие Арене» соберется большое количество болельщиков.

    – Для вас матчи с «Динамо» особенные? Гол в Премьер-лиге вы забили именно бело-голубым.

    – Безусловно. «Динамо» – принципиальный соперник, игры с которым всегда складываются непросто. А эмоции в том матче в 2015 году, когда забил, были непередаваемыми! Ощущал себя на седьмом небе от счастья. Надеюсь повторить тот успех в сегодняшнем поединке с «Динамо».

    – В воскресенье на «Открытие Арене» вам предстоит ответная игра с «Динамо».

    – Все мысли сейчас об этой встрече. Будем играть при своих трибунах. Надеемся, что соберется много болельщиков. Мы не можем их подвести. Поэтому приложим все усилия для победы. Настроены взять реванш у «Динамо» за обидное поражение в первом круге. Будем биться до конца.

    Напомним, что матч «Спартак-2» – «Динамо» пройдет сегодня и начнется в 16:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Спартак»

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    19.03.2017 12:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 19 марта 2017, 13:03

      Я как болельщик красно белых, просто за хороший футбол.От души и без газпромовской мути.А голы, вот если честно пофиг.Спартак 2 всё равно в премьеру не пойдёт, а Динамо победа откровенно говоря, нужней с точки зрения турнирной борьбы.
      Удачи обеим клубам и да будет честный футбол !!!

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