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    Два игрока «Монако» могут оказаться в «Челси»

    «Челси» может в летнее траснферное окно потратить порядка 40 миллионов фунтов стерлингов на покупку двух игроков «Монако». Как утверждается, английский клуб интересуют защитник Бенжамин Менди и полузащитник Бернарду Силва. Первый оценивается в 12 миллионов фунтов, а португалец может обойтись «Челси» в 28 миллионов.

    Менди в текущем сезоне провел в чемпионате Франции 19 матчей, в которых отдал пять результативных передач, Сильва в 28 матчах забил шесть голов и отдал девять результативных передач.

    Источник: Mirror.co.uk

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    19.03.2017 07:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 20 марта 2017, 23:21

      гадалки

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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 19 марта 2017, 14:55

      достали уже, в монако сейчас есть 5-6 игроков которые могут оказаться почти в любом клубе мира

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