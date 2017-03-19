Два игрока «Монако» могут оказаться в «Челси»

«Челси» может в летнее траснферное окно потратить порядка 40 миллионов фунтов стерлингов на покупку двух игроков «Монако». Как утверждается, английский клуб интересуют защитник Бенжамин Менди и полузащитник Бернарду Силва. Первый оценивается в 12 миллионов фунтов, а португалец может обойтись «Челси» в 28 миллионов.

Менди в текущем сезоне провел в чемпионате Франции 19 матчей, в которых отдал пять результативных передач, Сильва в 28 матчах забил шесть голов и отдал девять результативных передач.